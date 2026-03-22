استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين في غارة إسرائيلية على غزة

استُشهد مواطن فلسطيني وأصيب آخرون بجروح متفاوتة، الأحد، جراء غارة نفذتها طائرة مسيّرة تابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي؛ استهدفت مجموعة من المواطنين المدنيين غربي مدينة غزة.

وبحسب مصادر محلية، فقد وقع القصف في منطقة الجسر بحي الشيخ رضوان، ما أسفر عن ارتقاء شهيد واحد على الأقل وإصابة عدد من المدنيين الذين تواجدوا في المكان لحظة الاستهداف.

ويأتي هذا القصف في سياق خروقات متواصلة لوقف إطلاق النار الذي دخل حيّز التنفيذ في 11 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إذ ارتفعت حصيلة الضحايا منذ ذلك الحين إلى 677 شهيدًا، إضافة إلى 1,813 إصابة.

وبحسب معطيات رسمية، ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023 إلى 72,253 شهيداً، و171,912 مصاباً.

