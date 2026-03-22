الاحتلال يعتقل 4 شبان من أم الفحم بزعم التخطيط لهجوم مسلح

أعلن جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) وشرطة الاحتلال الإسرائيلية، في بيان مشترك الأحد، اعتقال ما قالا إنها "خلية" تضم 4 شبان من مدينة أم الفحم داخل الأراضي المحتلة عام 1984، بزعم التخطيط لتنفيذ هجمات مسلحة.

وذكر متحدث باسم شرطة الاحنلال الإسرائيلية أن عملية الاعتقال جاءت نتاج تعاون استخباري بين "الشاباك" والشرطة، مشيرا إلى أن التحقيقات أدت إلى "إحباط هجوم" كان من المقرر تنفيذه بالتزامن مع "القتال الجاري" الذي تخوضه إسرائيل على جبهات مختلفة.

وحسب المزاعم الإسرائيلية، فإن أعضاء الخلية الأربعة قاموا بشراء أسلحة متنوعة وتدربوا على استخدامها بهدف تنفيذ "هجوم نوعي"، وقد تم ضبط أسلحة كانت بحوزتهم وفقا لدعوى الشرطة والشباك.

تأتي هذه الاعتقالات في ظل تصاعد غير مسبوق في القبضة الأمنية الإسرائيلية على المواطنين العرب داخل أراضي الـ48 ولا سيما منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، إذ تشن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، وعلى رأسها "الشاباك"، حملات اعتقال واسعة شملت المئات بتهم تتراوح بين "التحريض" عبر وسائل التواصل الاجتماعي، و"التواصل مع جهات معادية"، و"التخطيط لعمليات"، وهي تهم تقول مؤسسات حقوقية إنها تفتقر للأدلة المادية وتأتي في إطار الترهيب السياسي.

ومدينة أم الفحم من كبريات المدن العربية في الداخل الفلسطيني، وهي من أهم الحواضر العربية من حيث التأثير السياسي والاجتماعي، وتكتسب المدينة رمزية لكونها معقلا للعمل الوطني والنشاط الإسلامي ولا سيما المتعلق بالدفاع عن المسجد الأقصى والقدس عبر المهرجانات الحاشدة والتحركات الشعبية.

