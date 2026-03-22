البنزين يقفز 32% في أمريكا منذ بدء الحرب على إيران

أفادت الرابطة الأمريكية للسيارات بأن أسعار البنزين في الولايات المتحدة شهدت ارتفاعًا كبيرًا بنسبة 32.2% منذ انطلاق العمليات العسكرية المرتبطة بإيران، في مؤشر واضح على تأثر أسواق الطاقة بالتطورات الجيوسياسية.

ويعكس هذا الارتفاع الضغوط المتزايدة على إمدادات النفط العالمية، وسط مخاوف من اتساع رقعة التوتر في المنطقة، ما ينعكس مباشرة على تكاليف الوقود داخل السوق الأمريكية.

ويأتي هذا الارتفاع الحاد في ظل اضطرابات واسعة في سلاسل الإمداد العالمية، نتيجة التصعيد العسكري المباشر في منطقة الشرق الأوسط.

وأكد محللون اقتصاديون أن المحرك الرئيسي لهذا الارتفاع هو الحرب المستمرة على إيران، والتي أدت إلى اضطراب كلي في أسواق الطاقة العالمية. ومع دخول الصراع مراحل متقدمة، تسود حالة من اليقين لدى المستثمرين بأن أزمة الطاقة الحالية قد تطول، مما دفع أسعار النفط الخام إلى مستويات قياسية انعكست مباشرة على مضخات الوقود في الشوارع الأمريكية.

المصدر / فلسطين أون لاين