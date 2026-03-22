عيد بلا بهجة.. ارتفاع أسعار الفسيخ يحرم الغزيين طقسهم التقليدي

صاروخ أمريكي وراء انفجار البحرين وإصابة المدنيين وليس هجوم إيراني

مقتل مستوطن في الجليل وحزب الله يوسّع عملياته ضد المواقع الإسرائيلية

نهائي رابطة المحترفين الإنكليزية: أرسنال يطارد المجد ومانشستر سيتي يتمسّك بالتاريخ

احذر "النَّهَم" بعد رمضان.. نصائح لعيدٍ بلا مشكلات صحية وغذائية

إغلاق هرمز يشعل أسواق الطاقة ويرفع أسعار النفط بأكثر من 50%

تصاعد هجمات المستوطنين في الضفة وإصابات برصاص الاحتلال

بعد صفعة طهران ليلة أمس.. "إسرائيل" تجري تقييما أمنيا طارئا

المقاومة تتسلل خلف الخطوط وتستهدف مستوطنة "مسغاف عام" بالصواريخ

وفاة مواطنين اثنين وإصابة 13 في حادث مروري مروع جنوب جنين

صاروخ أمريكي وراء انفجار البحرين وإصابة المدنيين وليس هجوم إيراني

22 مارس 2026 . الساعة 11:22 بتوقيت القدس
...
دخان يتصاعد من مصفاة نفط بابكو في جزيرة سترة في البحرين

أظهر تحليل أكاديمي، راجعته وكالة رويترز، أن انفجارًا وقع في البحرين قبل الفجر يوم 9 مارس 2026، أسفر عن إصابة العشرات من المدنيين وتدمير منازل، قد يكون ناجمًا عن صاروخ اعتراض من بطارية دفاع جوي باتريوت تُشغّلها الولايات المتحدة، وليس الهجوم الإيراني كما أعلن سابقًا.

وكانت البحرين والولايات المتحدة في البداية زعمتا أن الانفجار نجم عن هجوم إيراني، بعد استهداف حي سكني بطائرة مسيرة، ما أسفر عن إصابة 32 شخصًا بينهم أطفال، بعضهم إصاباتهم خطيرة.

لكن التحليل الجديد يشير إلى أن الصاروخ انطلق من نظام دفاعي أمريكي يُستخدم لاعتراض الطائرات المسيرة، وهو ما يسلّط الضوء على المخاطر المرتبطة باستخدام أسلحة باهظة الثمن لمواجهة تهديدات منخفضة التكلفة مثل الطائرات المسيرة، حيث يمكن أن تتسبب الأعطال أو عمليات الاعتراض في أضرار كبيرة للسكان المدنيين والممتلكات.

الحادثة تثير تساؤلات حول فعالية نظم الدفاع الصاروخي في بيئات مدنية مزدحمة، خصوصًا مع تصاعد التوترات في منطقة الخليج منذ بدء الحرب على إيران قبل عشرة أيام، وتوضح هشاشة التعامل مع تهديدات منخفضة التكلفة مقابل أنظمة دفاعية عالية الثمن.

ويأتي هذا التحليل في وقت تتزايد فيه المخاوف الإقليمية والدولية من تأثير استخدام الأسلحة الدفاعية المتقدمة على المدنيين، ويعيد فتح النقاش حول تبني أساليب أكثر أمانًا في مواجهة الطائرات المسيرة والصواريخ الصغيرة.

المصدر / رويترز
متعلقات

