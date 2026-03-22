فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

المقاومة تتسلل خلف الخطوط وتستهدف مستوطنة "مسغاف عام" بالصواريخ

المقاومة تتسلل خلف الخطوط وتستهدف مستوطنة "مسغاف عام" بالصواريخ

22 مارس 2026 . الساعة 10:17 بتوقيت القدس
مجموعة من حزب الله تجاوزت خط الدفاع الأول لجنود الاحتلال واستهدفت مستوطنة "مسغاف عام"

أفاد موقع "وآلا" العبري بأن مجموعة تابعة لـ حزب الله نجحت في تجاوز خطّ الدفاع الأمامي لجيش الاحتلال الإسرائيلي في منطقة جنوب لبنان، قبل أن تطلق صواريخ مضادّة للدروع باتجاه مستوطنة "مسغاف عام" المحاذية للحدود.

يأتي هذا التطور في ظل تصعيد متسارع على الجبهة الشمالية، حيث تشهد المناطق الحدودية منذ أسابيع تبادلاً مكثفاً للهجمات بين جيش الاحتلال الإسرائيلي وحزب الله عقب اندلاع المواجهات الأخيرة. وقد شهدت الفترة الماضية سلسلة عمليات نوعية اعتمد فيها الحزب على الصواريخ الموجّهة والطائرات المسيّرة، مقابل غارات جوية إسرائيلية استهدفت مواقع مدنية داخل الأراضي اللبنانية.

كما يواصل الاحتلال تعزيز قواته على طول الحدود الشمالية، في وقت تتصاعد فيه التحذيرات الدولية من انزلاق المنطقة إلى مواجهة أوسع، وسط غياب مؤشرات على تهدئة قريبة

المصدر / فلسطين أون لاين
#حزب الله #المقاومة الإسلامية #الحرب على لبنان #خلف الخطوط #نقطة صفر

تعليق عبر الفيس بوك

