المقاومة تتسلل خلف الخطوط وتستهدف مستوطنة "مسغاف عام" بالصواريخ

أفاد موقع "وآلا" العبري بأن مجموعة تابعة لـ حزب الله نجحت في تجاوز خطّ الدفاع الأمامي لجيش الاحتلال الإسرائيلي في منطقة جنوب لبنان، قبل أن تطلق صواريخ مضادّة للدروع باتجاه مستوطنة "مسغاف عام" المحاذية للحدود.

يأتي هذا التطور في ظل تصعيد متسارع على الجبهة الشمالية، حيث تشهد المناطق الحدودية منذ أسابيع تبادلاً مكثفاً للهجمات بين جيش الاحتلال الإسرائيلي وحزب الله عقب اندلاع المواجهات الأخيرة. وقد شهدت الفترة الماضية سلسلة عمليات نوعية اعتمد فيها الحزب على الصواريخ الموجّهة والطائرات المسيّرة، مقابل غارات جوية إسرائيلية استهدفت مواقع مدنية داخل الأراضي اللبنانية.

كما يواصل الاحتلال تعزيز قواته على طول الحدود الشمالية، في وقت تتصاعد فيه التحذيرات الدولية من انزلاق المنطقة إلى مواجهة أوسع، وسط غياب مؤشرات على تهدئة قريبة

