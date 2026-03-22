مقتل مستوطن في الجليل وحزب الله يوسّع عملياته ضد المواقع الإسرائيلية

قُتل مستوطن اليوم الأحد" في منطقة "مسغاف عام" بالجليل الأعلى بعد احتراق مركبته جراء قصف صاروخي من الأراضي اللبنانية، وفق ما أفادت به القناة 12 الإسرائيلية، بينما تحدثت القناة 14 عن احتراق مركبتين في الموقع نفسه.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه رصد عملية الاستهداف فور وقوعها، مؤكداً تسجيل أضرار وإصابات نتيجة إطلاق نار من لبنان باتجاه بلدة في القطاع الشمالي. كما أعلن رئيس مجلس مستوطنة "مسغاف عام" أن أربعة انفجارات دوّت داخل المستوطنة من دون إنذار مسبق، مما أدى إلى تضرر منزل ومركبتين.

وفي سياق متصل، قال الدفاع المدني الإسرائيلي إن شظايا سقطت في مناطق عدة جنوب البلاد دون وقوع إصابات، فيما دوت صفارات الإنذار في "يفتاح" قرب الحدود الشرقية مع لبنان بسبب الاشتباه في تسلل طائرة مسيّرة.

المقاومة الإسلامية تكثف هجماتها

في المقابل، أعلن حزب الله استهداف تجمع لجنود الاحتلال الإسرائيلي في منطقة خربة المنارة مقابل بلدة حولا، عبر صواريخ موجهة، كما قال إنه نفذ هجوماً بمسيّرات على تجمع آخر داخل مستوطنة "أفيفيم".

وفجر اليوم، أكد حزب الله تنفيذ 14 عملية ضد مواقع وتجمعات للجيش الإسرائيلي، مستخدماً صواريخ نوعية ومسيرات وقذائف مدفعية، ضمن عمليات قال إنها تأتي "دفاعاً عن لبنان وشعبه".

وشملت الهجمات مواقع في العديسة، مركبا، خربة يارون، تلة المحيسبات، خربة الكسيف، مدينة الخيام، موقع الحمامص، ووادي العصافير، إلى جانب استهداف تجمع إسرائيلي في محيط منطقة الخيام.

ومع توالي الهجمات، أفادت القناة 12 بإطلاق صفارات الإنذار في المالكية وأفيفيم بالجليل الأعلى خوفاً من تسلل مسيّرات من لبنان.

ويأتي هذا التصعيد فيما يواصل الاحتلال الإسرائيلي قصفه للبنان منذ 2 مارس/آذار، مما أدى إلى استشهاد 1001 شخصًا و2584 جريحاً وأكثر من مليون نازح، بالتوازي مع عمليات حزب الله التي تستهدف مواقع عسكرية ومستوطنات إسرائيلية.

