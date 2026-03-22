مقتل مستوطن في الجليل وحزب الله يوسّع عملياته ضد المواقع الإسرائيلية

وفاة مواطنين اثنين وإصابة 13 في حادث مروري مروع جنوب جنين

اعتقالات واعتداءات: اعتقال طفلين في بيت أمر وثلاثة مصابين غرب سلفيت

توقعات الطقس: برد وأمطار متقطعة مستمرة حتى الثلاثاء

بعد الخسائر الكبيرة التي مُنيت بها "إسرائيل" ترامب يهدد طهران والأخيرة ترد

قتلى وعشرات الجرحى بصاروخ إيراني يضرب عراد جنوبي "إسرائيل"

الشيخ صبري: إغلاق الاحتلال للأقصى في العيد استخفاف بالأمة الإسلامية

أبو عبيدة يشيد بالضربات الإيرانية: العدو الصهيوني لا يفهم إلا لغة القوة

تصعيد متسارع على جبهة لبنان: 27 هجوماً لحزب الله واشتباكات برية مع جيش الاحتلال

51 مصابا إسرائيليًا جراء هجوم صاروخي إيراني في ديمونة

وفاة مواطنين اثنين وإصابة 13 في حادث مروري مروع جنوب جنين

22 مارس 2026 . الساعة 09:53 بتوقيت القدس
حادث سير في الضفة (أرشيفية)

أودى حادث سير عنيف بين عدة مركبات على شارع الشهداء جنوب مدينة جنين بحياة مواطنين اثنين، أحدهما يبلغ 67 عامًا والآخر 25 عامًا، إصابة 13 آخرين بجروح متفاوتة، حسبما أفاد الناطق الإعلامي باسم الشرطة العميد لؤي إرزيقات.

وقد هرعت طواقم الدفاع المدني والإسعاف إلى مسرح الحادث فور وقوعه، لنقل المصابين إلى مستشفيات جنين للعلاج العاجل. أعلن الأطباء لاحقًا عن وفاة الاثنين متأثرين بإصاباتهما البالغة.

وأكد العميد إرزيقات أن الشرطة أخطرت النيابة العامة بالحادث، وبدأت شرطة المرور تحقيقًا شاملاً لتحديد الملابسات والأسباب الدقيقة، مع التركيز على ضمان سلامة الطرق في المنطقة.

المصدر / فلسطين أون لاين 
#حادث سير #جنين #حادث

متعلقات

الأكثر قراءة