وفاة مواطنين اثنين وإصابة 13 في حادث مروري مروع جنوب جنين

أودى حادث سير عنيف بين عدة مركبات على شارع الشهداء جنوب مدينة جنين بحياة مواطنين اثنين، أحدهما يبلغ 67 عامًا والآخر 25 عامًا، إصابة 13 آخرين بجروح متفاوتة، حسبما أفاد الناطق الإعلامي باسم الشرطة العميد لؤي إرزيقات.

وقد هرعت طواقم الدفاع المدني والإسعاف إلى مسرح الحادث فور وقوعه، لنقل المصابين إلى مستشفيات جنين للعلاج العاجل. أعلن الأطباء لاحقًا عن وفاة الاثنين متأثرين بإصاباتهما البالغة.

وأكد العميد إرزيقات أن الشرطة أخطرت النيابة العامة بالحادث، وبدأت شرطة المرور تحقيقًا شاملاً لتحديد الملابسات والأسباب الدقيقة، مع التركيز على ضمان سلامة الطرق في المنطقة.

