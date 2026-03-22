اعتقالات واعتداءات: اعتقال طفلين في بيت أمر وثلاثة مصابين غرب سلفيت

أطلق الاحتلال الإسرائيلي وقواته والمستوطنون هجمات عنيفة متزامنة فجر وصباح الأحد على بلدة بيت أمر شرق نابلس وعلى طريق غرب سلفيت، أدت إلى اعتقال طفلين أثناء اقتحام منازل، وإصابة ثلاثة مواطنين برضوض جراء رشق حجارة على مركبتهم، مع مداهمات واعتداءات ألحقت أضرارًا مادية وأجبرت السكان على تحقيقات ميدانية.

في تفاصيل الحادث الأول ببلدة بيت أمر، داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدة أحياء سكنية فجرا، مع التركيز الرئيسي على منطقة بيت زعتة وشارع البريد وحي روس الجرون.

وأوضح الناشط الإعلامي محمد عوض أن العملية شملت اعتقال الطفلين حمزة روحي فخري خليل وأمير محمد حماد أبو ماريا، بعد اقتحام المنازل وتفتيشها بعنف.

كما احتجزت قوات الاحتلال قاطني المنازل لفترات، مع اعتداءات جسدية عليهم، وأجرت تحقيقات ميدانية مصحوبة بتصويرهم، مما أدى إلى إلحاق أضرار مادية كبيرة بالممتلكات أثناء الانسحاب.

وفي الحادث الثاني غرب مدينة سلفيت، وقع اعتداء مباشر من مجموعة من المستعمرين المستوطنين على مركبة مدنية يستقلها ثلاثة مواطنين من بلدة بروقين، أثناء مرورها على طريق المطوي الرئيسي الذي يربط بين سلفيت وبروقين.

وأفادت مصادر محلية بأن المستعمرين رشقوا السيارة بالحجارة بعنف، مما تسبب في إصابة السائقين برضوض متفاوتة الخطورة، والمصابون هم: ثائر إبراهيم ضمرة (34 عامًا)، آلاء حسني شقير (26 عامًا)، ووديع حسين سمارة (29 عامًا)، الذين نقلوا فورًا لتلقي العلاج الطبي المناسب في مستشفيات المنطقة.

المصدر / فلسطين أون لاين