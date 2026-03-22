أبو عبيدة يشيد بالضربات الإيرانية: العدو الصهيوني لا يفهم إلا لغة القوة

أشاد الناطق العسكري باسم كتائب القسام، أبو عبيدة، بالضربات الصاروخية التي نفذها الحرس الثوري الإيراني مساء السبت، مستهدفًا مناطق في عمق "إسرائيل"، باستخدام تكتيكاتٍ جديدة، ما خلف عشرات القتلى والجرحى، معتبرًا إياها رداً طبيعياً ليس فقط على العدوان الصهيوأمريكي على إيران بل على مجازر الإبادة بحق شعبنا الفلسطيني في غزة أيضاً ".

وقال أبو عبيدة في تغريدات نشرها على حسابه بـ"تلغرام"، إن "العدو الصهيوني النازي لا يفهم إلا لغة القوة وردّ الصاع صاعين، وإنّ تدفيعه أثماناً باهظةً هو ما سيجبره على وقف عدوانه، وبدون ذلك فإنه سيتمادى في عربدته، والاستفراد بدولنا العربية والإسلامية الواحدة تلو الأخرى".

وأكد أبو عبيدة أنن الجمهورية الإسلامية تمثل اليوم خط دفاعٍ متقدمٍ عن الأمة الإسلامية بأسرها، ولن يفلح المعتدون في كسر إرادة الأحرار وأصحاب الأرض، داعيًا كل شعوب أمتنا للوقوف صفاً واحداً في وجه عدوّنا الحقيقي، والعمل سوياً من أجل قضايانا المركزية وفي مقدمتها تحرير فلسطين

المصدر / فلسطين أون لاين