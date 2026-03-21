الشيخ صبري: إغلاق الاحتلال للأقصى في العيد استخفاف بالأمة الإسلامية

اعتبر خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري، أن ما يتعرض له المسجد الأقصى من إغلاق خلال شهر رمضان ثم في عيد الفطر يعكس واقعًا مؤلمًا من اللامبالاة تجاه قضية المسجد، مؤكدًا الحاجة إلى تحرك جاد لإنقاذه.

وأشار صبري في بيان له السبت، إلى أن الدول العربية والإسلامية تمتلك من الأدوات السياسية والدبلوماسية ما يؤهلها للتحرك، غير أن الموقف الحالي يبعث على خيبة أمل واسعة تجاه ما يجري في الأقصى.

ولفت إلى أن حرمان المسلمين من أداء شعائر عيد الفطر داخل المسجد الأقصى، بقرار من الاحتلال، أمر غير مسبوق منذ احتلال شرقي القدس عام 1967، وهو ما ألقى بظلال من الحزن على المدينة.

وأكد أن ارتباط المسلمين بالأقصى ارتباط إيماني راسخ، إلا أن غيابهم عنه لا يعكس حالة طبيعية، الأمر الذي جعل بهجة العيد غائبة، فيما بقي الأقصى يشاركهم ذات الحزن.

