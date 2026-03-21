إيران: القبض على خلية تجسس تابعة للموساد في "خراسان الشمالية"

21 مارس 2026 . الساعة 10:55 بتوقيت القدس
طهران نجحت أكثر من مرة في إحباط محاولات زعزعة استقرار البلاد

أفادت وكالة "نور نيوز" الإخبارية، نقلاً عن مصادر إيرانية مطلع، بأنه تم إلقاء القبض على 5 أشخاص بتهمة التجسس والإرهاب في محافظة شمال خراسان.

وذكرت المصادر صباح السبت، أن الموقوفين مرتبطون بجهاز الموساد الإسرائيلي، وكانوا يخططون للقيام بأعمال زعزعة للأمن داخل البلاد قبل أن تنجح الأجهزة الأمنية في توقيفهم.

وهذه ليست المرة الأولى التي تنجح فيها طهران في إلقاء القبض على خلايا تحسيسية خلال الحرب، إذ نجحت في اعتقال وإعدام عدد منهم بعد توجيههم من قبل مخابرات إسرائيلية أمريكية للإضرار بمصالح البلاد.

المصدر / فلسطين أون لاين
