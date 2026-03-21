إصابة شاب واعتقالات خلال اقتحامات إسرائيلية في الضفة ثاني أيام عيد الفطر

تواصلت انتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدن وبلدات الضفة الغربية، السبت، في ثاني أيام عيد الفطر، حيث أصيب شاب برصاص الاحتلال واعتُقل عدد من المواطنين خلال حملات اقتحام متفرقة.

ففي بلدة بيت عوا جنوب غرب الخليل، أصيب الشاب علي سلامة عمار المسالمة برصاص قوات الاحتلال في أطرافه السفلية، عقب اقتحام البلدة وإطلاق الرصاص الحي باتجاهه.

وأفاد مصادر محلية بأن قوات الاحتلال تركت المصاب ينزف على الأرض، ومنعت طواقم إسعاف الهلال الأحمر من الوصول إليه لأكثر من نصف ساعة، قبل أن تنسحب من المكان، حيث وُصفت إصابته لاحقًا بالمتوسطة.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الشاب حمودة حسن السقا المسالمة من البلدة ذاتها.

وفي محافظة سلفيت، اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة شبان بعد اقتحام عدة أحياء في المدينة، وهم: علاء الأسمر، وبسام الحلبي، وعمر سليم العريض، وذلك عقب مداهمة منازلهم وتفتيشها والعبث بمحتوياتها.

وفي سياق متصل، اعتقلت قوات الاحتلال شابًا من قرية حجة شرق قلقيلية، حيث داهمت قوات الاحتلال الحارة الشرقية في القرية واعتقلت الشاب أحمد ناظم بطة، في الثلاثينات من عمره، بعد تفتيش منزله.

وتأتي هذه الاقتحامات والاعتقالات ضمن سياسة متواصلة تنتهجها قوات الاحتلال في الضفة الغربية، والتي تتصاعد وتيرتها خلال المناسبات والأعياد، عبر تنفيذ مداهمات واعتقالات واقتحامات يومية في مختلف المناطق.

