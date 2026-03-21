أجواء عاصفة وأمطار غزيرة حتى الأحد وتحذيرات من السيول والانزلاق

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن تشهد البلاد، السبت، أجواءً غائمة وباردة خلال ساعات النهار، تزداد برودة بشكل ملحوظ ليلاً، مع فرص لهطول زخات متفرقة من الأمطار على معظم المناطق، قد تكون غزيرة أحياناً ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط حبات البرد.

وتهب رياح جنوبية غربية إلى غربية بسرعة معتدلة تنشط بين الحين والآخر، مع هبات قوية، فيما يكون البحر مضطرباً.

وخلال ساعات المساء والليل، يستمر الطقس غائماً جزئياً إلى غائم، مع استمرار فرص هطول الأمطار المتفرقة التي قد تشتد أحياناً وتكون مصحوبة بالبرق والرعد وتساقط البرد، في ظل رياح نشطة وهبات قوية، وبحر شديد الاضطراب.

أما يوم الأحد، فيتواصل تأثير الأجواء الباردة والغائمة، مع بقاء فرص هطول الأمطار قائمة على فترات، وقد تكون غزيرة ومرفقة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحياناً، وتبقى الرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر مائجاً.

ويوم الإثنين، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، مع بقاء الطقس غائماً واستمرار احتمال تساقط زخات متفرقة من الأمطار فوق بعض المناطق، فيما تكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً، ويكون البحر متوسط ارتفاع الموج.

وفي يوم الثلاثاء، تنخفض درجات الحرارة مجدداً، ويستمر الطقس غائماً مع فرصة لهطول أمطار متفرقة على مناطق محدودة، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة تنشط أحياناً، والبحر متوسط الموج.

وحذرت دائرة الأرصاد من مخاطر تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة، إضافة إلى تدني مدى الرؤية الأفقية، وخطورة الانزلاق على الطرقات المبتلة، إلى جانب اشتداد سرعة الرياح وارتفاع موج البحر.

المصدر / فلسطين أون لاين