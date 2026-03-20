العراق يعلن القوة القاهرة بحقول النفط التي تعمل بها شركات أجنبية

أفادت وكالة رويترز اليوم الجمعة نقلا عن مصادر بوزارة النفط ⁠أن العراق أعلن حالة ⁠القوة القاهرة في جميع حقول النفط التي ‌تعمل بها شركات نفط أجنبية.

يأتي هذا في وقت أدت فيه الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران إلى ⁠تعطيل الملاحة عبر مضيق هرمز، مما ⁠يمنع معظم ⁠صادرات ⁠النفط الخام من العراق.

وأوضح وزير النفط العراقي حيان عبد الغني إن إنتاج شركة نفط البصرة انخفض من 3.3 ملايين برميل يوميا إلى 900 ألف منذ توقف الصادرات من الموانئ الجنوبية.

واستجابت أسواق النفط بسرعة لإعلان بغداد حالة القوة القاهرة، إذ ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 4 دولارات.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت تسليم مايو/أيار 1.9 سنتا إلى 110.55 دولارات للبرميل الجمعة بحلول الساعة 1:26 مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة، فيما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم أبريل/نيسان 2.76 دولار إلى 98.90 دولارا.

وكانت وكالة بلومبيرغ قالت الأسبوع الماضي إن العراق خفض إنتاجه بنحو 2.9 مليون برميل نتيجة عدم قدرته على تصدير النفط مع وقف الملاحة بمضيق هرمز، الذي يمر به حوالي 20% من الإمدادات العالمية من النفط.

تأتي هذه التطورات في وقت يواصل فيه النفط ارتفاعه مع عزم الولايات المتحدة إرسال المزيد من القوات إلى الشرق الأوسط.

وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال -نقلا عن محللين- أن أسعار النفط قد تصل إلى نحو 180 دولارا للبرميل إذا استمر الاضطراب في أسواق النفط حتى نهاية شهر أبريل/نيسان القادم.

المصدر / وكالات