حلف الأطلسي يسحب قواته من العراق مع اشتداد الحرب في إيران

أعلن حلف شمال الأطلسي الجمعة سحب جميع قواته من مهمة ‌استشارية في العراق في ظل تداعيات الحرب على إيران التي امتدت إلى أنحاء الشرق الأوسط.

وقال الجنرال بسلاح الجو الأمريكي والقائد الأعلى لقوات الحلف في أوروبا ألكسوس اغرينكيويتش في بيان “أود أن أشكر جمهورية العراق وجميع الحلفاء الذين ساعدوا في نقل أفراد حلف شمال الأطلسي بأمان من العراق”.

وأوضح البيان أن المهمة نقلت “جميع أفرادها” من الشرق الأوسط إلى أوروبا. وقال مسؤول في الحلف، طلب عدم نشر اسمه، إن العدد بلغ “مئات” الجنود.

وكانت دول عدة، منها بولندا وإسبانيا وكرواتيا، أعلنت خلال الأيام القليلة الماضية سحب قواتها من الشرق الأوسط، مُعللة ‌ذلك بالصراع في إيران ومنطقة الخليج.

وأوضح الحلف أن مهمته ستواصل ‌عملها من مقر عسكري في نابولي بإيطاليا.

وأكد أن المهمة لا تشارك بأي دور قتالي، وإنما ‌تركز على تقديم المشورة لقوات الأمن العراقية ومساعدتها على بناء قدراتها.

وأضاف غرينكيويتش “أود أيضا أن أشكر الرجال والنساء المتفانين في مهمة الحلف بالعراق، الذين واصلوا مهمتهم طوال هذه الفترة. إنهم محترفون حقيقيون”.

المصدر / وكالات