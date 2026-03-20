ترامب يصف حلف الأطلسي بـ"الجبناء" بسبب موقفهم من حرب إيران

20 مارس 2026 . الساعة 16:56 بتوقيت القدس
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حلف شمال الأطلسي الجمعة بسبب عدم دعمهم للحرب التي تشنها واشنطن ‌و"إسرائيل" على إيران، ووصفهم بأنهم “جبناء”.

وقال ترامب في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي "دون الولايات المتحدة، حلف شمال الأطلسي مجرد نمر من ورق!".

ودعا ترامب حلفاء الولايات المتحدة الرئيسيين وغيرهم، الذين لم يستشرهم أو يخطرهم بشأن الحرب، إلى المساعدة في تأمين الملاحة عبر مضيق هرمز. وقد أدى الصراع إلى اضطراب الأسواق العالمية، ومقتل الآلاف، وتشريد الملايين منذ بدء الضربات الأمريكية-الإسرائيلية في 28 فبراير شباط الماضي.

وانتقد ترامب دول الحلف لعدم رغبتها في الانضمام إلى الحرب ضد إيران، ورغم ذلك تواصل الشكوى من ارتفاع أسعار النفط.

وكتب “الآن بعد حسم تلك المعركة عسكريا، وبأقل قدر من المخاطر بالنسبة لهم، يشتكون من ارتفاع أسعار النفط التي يضطرون لدفعها، لكنهم لا يريدون المساعدة في فتح مضيق هرمز، وهي مناورة عسكرية بسيطة ‌تمثل السبب الوحيد لارتفاع أسعار النفط. من السهل جدا عليهم القيام بذلك، دون ‌مخاطر تذكر”.

وأضاف “جبناء، ولن ننسى ذلك!”

وتعهدت ألمانيا وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا وهولندا واليابان وكندا، في بيان مشترك أمس الخميس، بالانضمام إلى “الجهود ‌الملائمة لضمان المرور الآمن عبر المضيق”. لكن المستشار الألماني فريدريش ميرتس أوضح أن هذا مرهون بوقف القتال.

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بعد قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل إن الدفاع عن القانون الدولي والعمل من أجل خفض التصعيد هو “أفضل ما يمكننا فعله…لم أسمع أحدا هنا يبدي استعداده للدخول في هذا الصراع – بل على العكس تماما”.

المصدر / وكالات
