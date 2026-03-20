إصابة 3 مواطنين بينهم طفلة باعتداء للاحتلال في الخليل واقتحام سلوان

“رايتس ووتش” تدعو المجر لاعتقال نتنياهو حال زارها

20 مارس 2026 . الساعة 16:13 بتوقيت القدس
...
الاحتلال يعتدي على مواطنين في دورا (أرشيف)

أصيب ثلاثة مواطنين بينهم طفلة برضوض، الجمعة، جراء اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي عليهم بالضرب، خلال اقتحامها بلدة دورا جنوب الخليل، جنوبي الضفة الغربية المحتلة.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة، وداهمت عدة منازل في منطقة "وادي الحمام" وفتشتها، واعتدت على ثلاثة مواطنين بالضرب المبرح بينهم طفلة، ما أدى إلى إصابتهم برضوض، ونقلتهم طواقم الإسعاف إلى مستشفى دورا الحكومي.

في سياق منفصل، اقتحمت قوات الاحتلال، الجمعة، بلدة سلوان، جنوب المسجد الأقصى.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت حي بطن الهوى في بلدة سلوان، وأغلقت الطريق، ومنعت أفراد من عائلة بصبوص من الوصول إلى بنايتهم السكنية المكونة من 4 شقق في الحي، مشيرة إلى أن البناية هي إحدى البنايات المهددة بالإخلاء.

 إلى ذلك، أصدرت سلطات الاحتلال، قرارا بإبعاد شاب مقدسي عن المسجد الأقصى المبارك. وأفادت محافظة القدس، بأن سلطات الاحتلال أصدرت قرارا بإبعاد الشاب إسلام مصطفى (26 عاما)، عن المسجد الأقصى لمدة 6 أشهر، بالإضافة إلى إبعاده عن البلدة القديمة في القدس لمدة 14 يوما.

المصدر / فلسطين أون لاين
