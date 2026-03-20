الحوثي: جاهزون عسكريا لما تقتضيه تطورات المنطقة

أكد زعيم حركة أنصار الله اليمنية عبدالملك الحوثي، أن حركته "جاهزة على مستوى الموقف العسكري لما تقتضيه تطورات المنطقة، وذلك مع استمرار العدوان الإسرائيلي الأمريكي على إيران”.

وفي كلمة مصورة نشرتها وكالة الأنباء (سبأ) التابعة لأنصار الله بوقت متأخر مساء الخميس، شدد الحوثي على أن موقفهم “مبدئي” تجاه العدوان الإسرائيلي على إيران ولبنان وفلسطين والانتهاك للمقدسات، مؤكدًا بذل كامل الجهد للتصدي له.

وقال: “نؤكد وقوفنا مع إيران ولبنان وفلسطين والمقدسات، وجهوزيتنا على مستوى الموقف العسكري لما تقتضيه تطورات الأحداث”.

وأضاف: “كل الخيارات على مستوى الموقف العسكري واردة” مؤكدًا أن التصعيد وتوسيع العدوان هو مسار الأعداء (إسرائيل) في عدوانهم بالمنطقة.

وأردف: “ندعو شعبنا اليمني العزيز إلى أن يكون في جهوزية كاملة ويقظة تامة”.

كما دعا الحوثي شعب اليمن إلى أن يحافظ على استقرار الجبهة الداخلية وتماسكها وأن يستفيد من كل تجاربه الناجحة والعظيمة في الجولات الماضية.

ومنذ 28 فبراير/ شباط تشن "إسرائيل" والولايات المتحدة هجمات على إيران الحليف الأهم للحوثي بالمنطقة، أودت بحياة مئات الأشخاص، على رأسهم المرشد علي خامنئي ومسؤولون أمنيون، فيما ترد طهران بإطلاق صواريخ ومسيرات باتجاه "إسرائيل". كما تستهدف إيران مصالح أمريكية في دول عربية.

