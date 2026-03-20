إعلام عبري: 19 يوما من الحرب كلفت "إسرائيل" 6.4 مليارات دولار

كشفت صحيفة عبرية عن تكلفة الحرب التي تشنها "إسرائيل" على إيران ولبنان، وقالت إنها كلفت الخزينة نحو 6.4 مليارات دولار خلال الـ19 يوما الأولى من الحرب المستمرة.

وقالت صحيفة "ذي ماركر" الاقتصادية الإسرائيلية: "إنها حرب مكلفة بشكل خاص، أسلحة بكميات هائلة، عشرات الطائرات المقاتلة التي تسير إلى إيران يوميا و200 طائرة في يوم الافتتاح (بداية الحرب)".

وأوضحت أن "طائرات بدون طيار موجودة في إيران تقريبا على مدار الساعة، و60 طائرة تعمل كمحطات تزود بالوقود جوا بفضل الولايات المتحدة، وطائرات اعتراض، واحتياطيات، إضافة إلى الساحة اللبنانية".

وذكرت الصحيفة أن تكلفة الحرب على إيران ولبنان تقدر بأكثر من مليار شيكل يوميا (322 مليون دولار)، وأن التكلفة في أول 19 يوما بلغت نحو 20 مليار شيكل (6.4 مليارات دولار).

وأضافت: "هذه تكاليف دفاع مباشرة فقط، دون نفقات مدنية أو خسارة في الناتج المحلي الإجمالي".

وأشارت الصحيفة إلى أن المبلغ المخصص لخوض الحرب هو 39 مليار شيكل (12.5 مليار دولار).

وأردفت: "إذا عكست الميزانية تقدير مدة الحرب، يمكن الاستنتاج أنها ستستمر حوالي 39 يوما، ما يعني أن هناك ثلاثة أسابيع متبقية حتى انتهاء الحرب، أو انتهاء الميزانية، وقد تنتهي الحرب قبل أو بعد، تماشيا مع عدد من التصريحات في الأيام الأخيرة".

وكانت وسائل إعلام عبرية نقلت في اليومين الماضيين عن مسؤولين إسرائيليين تقديرهم بأن الحرب ستستمر "عدة أسابيع إضافية".

