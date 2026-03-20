غزة: إصابة طفل في بيت لاهيا وقصفٌ مدفعي شرق البريج وخان يونس

يواصل الاحتلال الإسرائيلي خرق اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، في اليوم الأول من عيد الفطر، وسط قصف مدفعي وجوي ونسف للمنازل في عدة مناطق.

وأفادت مصادر محلية، بإصابة طفل (14عامًا) برصاص الاحتلال في بلدة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.

وأطلقت آليات الاحتلال نيرانها تجاه مناطق شرق البريج وسط قطاع غزة، فيما قصفت مدفعية الاحتلال مناطق شرق خان يونس جنوب قطاع غزة.

وبحسب وزارة الصحة، بلغت حصيلة الشهداء منذ وقف إطلاق النار (11 أكتوبر) 677 شهيدًا، وعدد الإصابات 1,813 مصابًا، وسُجلت 756 حالة انتشال.

وبذلك، ارتفع إجمالي عدد الشهداء منذ بداية العدوان في 7 أكتوبر 2023 إلى 72,253، وبلغ عدد الإصابات 171,912 مصابًا.

