طقس فلسطين: أجواء ماطرة وباردة وانخفاض آخر على درجات الحرارة

توقّعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، يوم الجمعة، غائما بوجه عام وباردا نهارا شديد البرودة ليلا حيث يطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة وتسقط بمشيئة الله زخات متفرقة من الأمطار فوق معظم المناطق تكون غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحيانا، الرياح جنوبية غربية إلى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا تصل سرعتها في بعض الهبات إلى 60كم/ساعة والبحر مائجا.

في ساعات المساء والليل: يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم وتسقط بمشيئة الله زخات متفرقة من الأمطار فوق معظم المناطق تكون غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحيانا، الرياح جنوبية غربية إلى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا تصل سرعتها في بعض الهبات إلى 60كم/ساعة والبحر مائجا.

ويوم غد السبت، يكون الجو غائما بوجه عام وباردا نهارا شديد البرودة ليلا وتسقط بمشيئة الله زخات متفرقة من الأمطار فوق معظم المناطق تكون غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحيانا، الرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر مائجا.

وتوقّعت "الأرصاد" أن يكون الجو، يوم الأحد المقبل، غائما بوجه عام وباردا نهارا شديد البرودة ليلا وتسقط بمشيئة الله زخات متفرقة من الأمطار فوق معظم المناطق تكون غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحيانا، الرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر مائجا.

ويوم الإثنين، يكون الجو غائماً ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة وتبقى الفرصة مهيأة لسقوط زخات متفرقة من الأمطار على بعض المناطق، الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج.

وحذّرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين من: خطر تشكّل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة، وتدني مدى الرؤية الأفقية، وخطر التزحلق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولات مطرية، وشدة سرعة الرياح، وارتفاع موج البحر.

