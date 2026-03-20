إيران: غارات على أهواز والحرس الثوري يستهدف مجمع تشغيلي للقطارات شمال الأراضي المحتلة

مع دخول الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران يومها الـ 21 على التوالي، فيما أعلن حرس الثورة الإسلامية في إيران استهداف مواقع في قلب وجنوب الأراضي المحتلة، بما فيها "تل أبيب"، إضافةً إلى قواعد عسكرية أميركية في المنطقة.

العدوان على إيران

أفادت وسائل إعلام إيرانية بسماع دوي انفجار في مدينة أهواز في محافظة خوزستان جنوب غربي البلاد، فيما سمع دوي انفجارات متتالية في طهران.

وأعلن رئيس جمعية الهلال الأحمر الإيراني بيرحسين كوليوند، أن عدد الشهداء دون 18 عاما بلغ 204 جراء العدوان الأمريكي الإسرائيلي على إيران من ضمنهم 53 طفلا دون 5 أعوام.

وقال كوليوند، إن أكثر من 18 ألف مدني أصيبوا بجراح جراء الهجمات الإرهابية للعدو على البلاد وأنّ عدد الشهداء دون 18 عاما بلغ 204، من ضمنهم 53 طفلا دون 5 اعوام.

وتابع أنّ أكثر من 3200 امراة أصبن بجراح جراء هجمات العدوان، فيما تضرر أكثر من 70 ألف وحدة مدنية تشمل الوحدات السكنية والمراكز التجارية والمدارس والبنى التحتية في مختلف انحاء البلاد.

واعتبر الهجمات الواقعة بانها تشكل مثالا بارزا لخرق المبادئ الاساسية للحقوق الانسانية الدولية، واوضح بانه فضلا عن المناطق السكنية لحقت أضرارًا بـ 251 مركزا طبيا و 498 مدرسة و 17 مركزا للهلال الأحمر.

عمليات حرس الثورة في إيران

أعلن حرس الثورة الإسلامية في إيران تنفيذ الموجة السادسة والستين من عملية "وعد صادق 4"، فجر اليوم الجمعة، مستهدفاً مواقع في قلب وجنوب الأراضي المحتلة، بما فيها "تل أبيب"، إضافةً إلى قواعد عسكرية أميركية في المنطقة.

وأوضح بيان العلاقات العامة لحرس الثورة أنّ هذه الموجة نُفِّذت "بنجاح كامل"، مشيراً إلى استخدام أنظمة صاروخية متنوعة تعمل بالوقود الصلب والسائل، وفوق الثقيلة، ومتعددة الرؤوس، بينها صواريخ "قدر" و"خرمشهر" و"خيبرشكن" و"قيام" و"ذو الفقار" متوسطة المدى، إلى جانب طائرات مسيّرة انتحارية.

وأضاف البيان أنّ العيش من صفارة إنذار إلى أخرى، والبقاء الطويل في الملاجئ، بات من أبرز نتائج الحرب بالنسبة إلى سكان الأراضي المحتلة، معتبراً ذلك من تداعيات سياسات الحكومة الإسرائيلية ورئيسها بنيامين نتنياهو، والرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وأكّد حرس الثورة أنّ العمليات مستمرة، قائلاً: "لن نترككم.. هذه الموجة مستمرة".

استهداف محطة قطارات وإصابات متصاعدة

وقالت هيئة البث العبرية إيران أطلقت دفعة صاروخية ثانية وسط الأراضي المحتلة خلال أقل من نصف ساعة، مشيرة إلى سماع دوي انفجارات متتالية.

ذكرت القناة 12 العبرية وجود أنباء أولية عن سقوط شظايا أو رؤوس متفجرة في خليج حيفا وشفا عمرو في شمال الأراضي المحتلة.

ونقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عن مصادر أن إيران أطلقت عددا من الصواريخ الانشطارية اتجاه الأراضي المحتلة خلال الساعة الأخيرة.

وقالت القناة 12 العبرية إن النيران اندلعت في مجمع تشغيلي للقطارات بشمال الأراضي المحتلة عقب سقوط شظايا صاروخية.

المصدر / فلسطين أون لاين