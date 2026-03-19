"مكافحة المخدرات" بخانيونس تضبط 34 ألف حبة مخدرة و13 فرش حشيش

ضبطت شرطة مكافحة المخدرات بمحافظة خانيونس 34 ألف حبة من الحبوب المخدرة، بالإضافة إلى 13 فرش حشيش، خلال ثلاث ضبطيات منفصلة.

وفي تفاصيل الضبطية الأولى، أفاد مدير مكافحة المخدرات بخانيونس بأن قوة من المكافحة، بناءً على معلومات وردت إليها، نجحت في ضبط 21 ألف حبة "ترامادول" وألفي حبة "روتانا" داخل أرض زراعية بالمحافظة الوسطى، مؤكدًا مواصلة الجهود لاستكمال القبض على المشتبه بهم.

وفيما يتعلق بتفاصيل الضبطية الثانية، ذكرت المكافحة أنه وبناءً على معلومات أخرى، تم توقيف المدعو (ن.م) حيث عثر بحوزته على 13 فرش حشيش وألفي حبة "روتانا" بعد تفتيش منزله.

وفي تفاصيل الضبطية الثالثة، أشارت المكافحة إلى أنها ضبطت عددًا من الحبوب المخدرة بحوزة المدعو (خ.د) بعد الاشتباه به خلال مروره عبر إحدى النقاط الشرطية على دراجة نارية بمحافظة خانيونس.

ونوه مدير مكافحة خانيونس إلى أن المدعو (خ.د) اعترف خلال التحقيق الأولي معه بحيازته كمية أكبر مخزنة لدى المدعو (م.د) في المحافظة الوسطى.

وأوضحت مكافحة المخدرات أنه وبعد تفتيش منزل المدعو (م.د)، تم ضبط 9 آلاف حبة مخدرة من نوع "ترامادول" و"أريكا".