شؤون الكنائس: إغلاق الأقصى وحرمان المصلين من العيد انتهاك خطير

استنكرت اللجنة الرئاسية العليا لشؤون الكنائس في فلسطين حرمان أبناء الشعب الفلسطيني من أداء الصلاة والاحتفال بعيد الفطر في المسجد الأقصى المبارك.

وقالت اللجنة، في بيان صحفي تابعته "فلسطين أون لاين"، إن الإجراءات الإسرائيلية في القدس المحتلة، خاصة في محيط المسجد الأقصى وكنيسة القيامة، تأتي في إطار فرض واقع جديد وخطير، وتنفيذ ترتيبات تتزامن مع ما يسمى بالأعياد اليهودية المقبلة، بما يشكل انتهاكًا للوضع القائم واعتداءً على الهوية التاريخية والدينية للمدينة ومقدساتها.

وأوضحت، أن هذه الانتهاكات لا تقتصر على القدس، بل تمتد إلى مختلف الأراضي الفلسطينية، حيث تتفاقم الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة بفعل التهجير والقتل والتجويع، في حين تشهد مدن ومخيمات الضفة الغربية تصاعدًا في اعتداءات المستوطنين وقوات الاحتلال، بالتوازي مع التوسع الاستيطاني وفرض الحصار عبر الحواجز والبوابات العسكرية، إلى جانب الضغوط الاقتصادية.

وأشارت إلى أن هذه الممارسات تجري في ظل صمت دولي، وصفته بالمخزي، وعجز عن محاسبة الحكومة الإسرائيلية، التي تتجه -وفق البيان- نحو سياسات تهجير الشعب الفلسطيني وتقويض حقوقه، في وقت تنشغل فيه قوى دولية كبرى بتحقيق مصالحها على حساب هذه الحقوق.

في اليوم الـ 20 من إغلاق الاحتلال المتواصل للمسجد الأقصى بزعم "حالة الطوارئ" ومنع المصلين من الدخول إليه وأداء صلاة التراويح، دعت الحركة الإسلامية في القدس إلى تكثيف الحضور الشعبي والرباط في محيط المسجد، مؤكدة رفضها لإغلاقه أمام المصلين خلال شهر رمضان، واعتبار الذرائع الأمنية غطاءً لإجراءات تهدف إلى فرض واقع جديد في الحرم القدسي، في ظل استمرار القيود المفروضة على المسجد الأقصى.

وحثّت الحركة سكان القدس والداخل الفلسطيني في بيان لها الخميس، على الاحتشاد بالآلاف عند أبواب المسجد وأسوار المدينة، والدفع نحو أداء صلاة العيد والجمعة بشكل حاشد، بما يسهم في إعادة فتحه أمام المصلين.

وتضمن البيان دعوات موجهة إلى الأردن، دولةً وشعباً ومؤسسات، للاضطلاع بدوره في حماية المسجد الأقصى، إلى جانب مناشدة الجماهير العربية والإسلامية دعم صمود سكان القدس، خاصة في البلدة القديمة التي تأثرت اقتصادياً جراء الإغلاق المستمر خلال شهر رمضان.

وكانت محافظة القدس، قد حذرت من التصاعد الخطير في خطاب التحريض الذي تقوده ما تُسمّى "منظمات الهيكل" المتطرفة ضد المسجد الأقصى، في ظل استمرار إجراءات الإغلاق.

وأكدت أن ما يجري لا يمكن اعتباره إجراءات أمنية مؤقتة كما تدّعي سلطات الاحتلال، بل يندرج ضمن مسار سياسي وأيديولوجي يهدف إلى تغيير الواقع الديني والتاريخي والقانوني القائم في المسجد المبارك.

