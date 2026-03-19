حزب الله يبث مشاهد استهداف آلية هندسيّة لجيش الاحتلال جنوب لبنان

متابعة/ فلسطين أون لاين

نشر حزب الله مشاهد مصورة، مساء يوم الخميس، من عمليّة استهداف آلية هندسيّة من نوع D9 تابعة لجيش الاحتلال في بلدة الطيبة جنوب لبنان.

وأعلن "​حزب الله​"، أمس، أنه استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 10:30 الأربعاء 18/03/2026 تجمّعًا لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في مشروع الطيبة بصلية صاروخيّة وحقّقوا إصابات مؤكّدة، ما استدعى تدخّل المروحيّات لإخلاء الإصابات".

وفي وقت سابق، أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان، اليوم الخميس، تنفيذ سلسلة عمليات عسكرية استهدفت مواقع وتجمعات لجيش الاحتلال الإسرائيلي، إلى جانب قصف متكرر لمستوطنة كريات شمونة شمال فلسطين المحتلة، وذلك في إطار الرد على العدوان الإسرائيلي.

وقالت المقاومة، في بيانات متتالية، إن مجاهديها استهدفوا عند الساعة 11:30 من صباح اليوم تجمعًا لجنود جيش الاحتلال في منطقة اللبّونة بصلية صاروخية.

وأضافت أن مقاتليها استهدفوا عند الساعة 11:50 مستوطنة "إيفن مناحيم" بصلية صاروخية، ضمن التحذير الذي سبق أن وجّهته لعدد من مستوطنات شمال فلسطين المحتلة.

إلى جانب ذلك، أعلنت المقاومة استهداف مستوطنة كريات شمونة عدة مرات خلال اليوم ذاته، حيث تم قصفها عند الساعة 12:20 للمرة الرابعة، وعند الساعة 13:50 للمرة الخامسة، ثم عند الساعة 15:20 للمرة السادسة، وذلك بصلية صاروخية في كل مرة.

كما أكدت المقاومة استهداف تجمع لجنود جيش الاحتلال في موقع المنارة مقابل بلدة حولا الحدودية، عند الساعة 13:50، بصلية صاروخية.

وتأتي هذه الضربات في ظل تصعيد ميداني متواصل على الجبهة الشمالية، حيث تواصل المقاومة استهداف مواقع الاحتلال وتجمعاته، ردًا على الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على الأراضي اللبنانية.