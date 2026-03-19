بالأسماء... سرايا القدس تنعى 33 شهيدًا من ألويتها العسكرية

19 مارس 2026 . الساعة 15:24 بتوقيت القدس
صورة تعبيرية
متابعة/ فلسطين أون لاين

نعت سرايا القدس، الجناح العسكري للجهاد الإسلامي، 33  قياديًا من ألويتها العسكرية، كانوا قد استشهدوا خلال معركة طوفان الأقصى التي اندلعت في 7 أكتوبر 2023، مؤكدة أن "دماء الشهداء ستزيد من عزمها"، وأن "المقاومة ستبقى مستمرة حتى دحر الاحتلال عن فلسطين".

  1. ▪️الشهيد القائد/ احمد محمد منصور (قائد في وحدة أمن السرايا – لواء الوسطى)
  2. ▪️الشهيد القائد/ السيد عبد الله احمد (قائد في سلاح المدفعية – لواء رفح)
  3. ▪️الشهيد القائد/ سعيد سمير المشهراوي (قائد في وحدة التصنيع الحربي – لواء غزة)
  4. ▪️الشهيد القائد/ مرشد محمد أبو عبد الله (قائد في وحدة أمن السرايا – لواء الوسطى)
  5. ▪️الشهيد القائد/ عمر محمد أبو حليب (قائد في وحدة الدعم – لواء خانيونس)
  6. ▪️الشهيد القائد/ خالد محمود الصباغ (قائد في ملف التنسيق المركزي – لواء غزة)
  7. ▪️الشهيد القائد/ مراد رجب شملخ  (نائب قائد كتيبة التل والصبرة - لواء غزة)
  8. ▪️الشهيد القائد/ محمد حماد الجعبري(نائب قائد كتيبة التركمان - لواء غزة)
  9. ▪️ الشهيد القائد/ جميل يوسف أبو عاصي (نائب قائد الكتيبة الشرقية – لواء خانيونس)
  10. ▪️الشهيد القائد/ خليل فؤاد منصور(قائد في جهاز أمن السرايا – لواء خانيونس)
  11. ▪️ الشهيد القائد/ محمد إبراهيم النجار (قائد فصيل النخبة - كتيبة الأوروبي – لواء خانيونس)
  12. ▪️الشهيد القائد/ كرم تيسير الجوراني(قائد فصيل ميداني - الكتيبة الشرقية - لواء رفح)
  13. ▪️الشهيد القائد/ شادي طلال العرمي(قائد فصيل ميداني - الكتيبة الشرقية - لواء رفح)
  14. ▪️الشهيد القائد/ محمد علي أبو قوره (قائد فصيل اسناد - كتيبة تل السلطان - لواء رفح)
  15. ▪️الشهيد القائد/ رامي طلال جرغون(قائد فصيل اسناد - كتيبة البلد - لواء خانيونس)
  16. ▪️الشهيد القائد/ عهد عبد اللطيف أبو دراز (قائد فصيل الاسناد - الكتيبة الشرقية - لواء خانيونس)
  17. ▪️الشهيد القائد/ محمد عبد الكريم الافرنجي(قائد فصيل ميداني – كتيبة النصيرات الجنوبي - لواء الوسطى)
  18. ▪️الشهيد القائد/ براء خالد الدحدوح (قائد فصيل النخبة – كتيبة تل الهوا والصبرة - لواء غزة)
  19. ▪️الشهيد القائد/ احمد مرضي السعودي(قائد فصيل ميداني – كتيبة التفاح والدرج - لواء غزة)
  20. ▪️الشهيد القائد/ غسان ماهر العطار (قائد فصيل ميداني – كتيبة الرضوان والنصر - لواء غزة)
  21. ▪️الشهيد القائد/ احمد سعيد خليفه (قائد فصيل الاسناد – كتيبة الزيتون - لواء غزة)
  22. ▪️الشهيد القائد/ عبد الله أشرف برغوث (قائد فصيل اسناد – كتيبة الزيتون - لواء غزة)
  23. ▪️الشهيد القائد/ حسان محمد المصري(قائد فصيل اسناد – كتيبة الشهيد مقلد حميد - لواء الشمال)
  24. ▪️ الشهيد القائد/ عبد العزيز فايز الحو (قائد فصيل ميداني – كتيبة الشهيد مقلد حميد - لواء الشمال)
  25. ▪️الشهيد القائد/ محمود رفيق نعيم (قائد فصيل ميداني – كتيبة الشهيد عبد الله السبع - لواء الشمال)
  26. ▪️الشهيد القائد/ يوسف سالم الحجوج (قائد فصيل اسناد – كتيبة الشهيد عبد الله السبع - لواء الشمال)
  27. ▪️الشهيد القائد/ جبر رائف صافي (قائد فصيل ميداني - الكتيبة الغربية - لواء خانيونس)
  28. ▪️الشهيد القائد/ محمود نصر بظاظو (قائد فصيل الدروع – كتيبة المغازي - لواء الوسطى)
  29. ▪️الشهيد القائد/ أحمد سالم أبو مصطفى (قائد فصيل اسناد - كتيبة الأوروبي - لواء خانيونس)
  30. ▪️الشهيد القائد/ محمد زكي أبو لبده (قائد فصيل اسناد - كتيبة التفاح والدرج - لواء غزة)
  31. ▪️الشهيد القائد/ علي عبد اللطيف الوحيدي(قائد فصيل ميداني – كتيبة الزيتون - لواء غزة)
  32. ▪️الشهيد القائد/ باسل إبراهيم النجار (قائد فصيل في وحدة النخبة - لواء خانيونس)
  33. ▪️الشهيد القائد/ إبراهيم عبد الرحمن أبو دراز (قائد فصيل اسناد - الكتيبة الشرقية – لواء خانيونس)
