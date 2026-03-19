"حماس": قتل الاحتلال 4 شبان بقصف جوي تصعيد خطير وانتهاك متعمَّد لوقف إطلاق النار

أكد الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" حازم قاسم، أن الاحتلال يصعّد بشكل خطير من عدوانه على قطاع غزة، عبر تعمده قتل أربعة من الشبان صباح اليوم بقصف جوي، في انتهاك متعمد لاتفاق وقف إطلاق النار.

وأشار قاسم في بيان صحفي، يوم الخميس، إلى أن استمرار قتل أهالي قطاع غزة وتشديد الحصار يشكل استكمالاً لحرب الإبادة ضد سكان القطاع ونحن على أبواب عيد الفطر.

الناطق باسم "حماس"، حازم قاسم

وأوضح أن الاحتلال لا يلقي بالاً لجهود الوسطاء لوقف خروقاته وانتهاكاته للاتفاق، مشيراً إلى أن ذلك يتطلب موقفاً عملياً من الدول الضامنة لإجباره على وقف القتل اليومي بحق أهالي القطاع ورفع الحصار عنهم.

وأفادت مصادر محلية بأن غارة استهدفت مجموعة من المواطنين قرب ساحة الشوا في حي التفاح شمال شرقي المدينة، ما أسفر عن استشهاد اثنين وإصابة آخر بجروح خطيرة، عُرف منهما: ضيف الله الفيومي وعلي المملوك.

وفي حادثة أخرى، استشهد مواطنان جراء استهداف طائرة مسيّرة إسرائيلية مجموعة من المواطنين في شارع كشكو بحي الزيتون جنوب شرقي غزة، وهما: حمزة صيام ومحمد فرحات.

