"حماس": الدعوات للصلاة في الأقصى خلال عيد الفطر رسالة تحدٍ لإجراءات الاحتلال

استشهاد 4 سيدات بصاروخ اعتراضي إسرائيلي بالخليل

أول دفعة من جرحى غزة تعبر نحو معبر رفح بعد 18 يومًا من إغلاقه

الذهب يهوي لأدنى مستوياته في أكثر من شهر

أخصائية نفسية: نحتاج لسنوات طويلة لعلاج الأطفال من انعكاسات الإبادة

ارتفاع خام برنت للنفط متجاوزًا 116 دولارًا للبرميل مع استهداف منشآت الطاقة

"تقطير" المساعدات لغزة... سياسة تجويع تفاقم الانهيار الإنساني

بعدما ضاقت بهم الحياة... مواطنون يحوّلون أرصفة غزة إلى مصدر رزق

عكرمة صبري: فتوى بوجوب الصلاة عند أبواب الأقصى وإغلاق المساجد في العيد

دراسة تكشف: نظام غذائي يحدّ من تدهور الدماغ ويؤخر شيخوخته

"حماس": قتل الاحتلال 4 شبان بقصف جوي تصعيد خطير وانتهاك متعمَّد لوقف إطلاق النار

19 مارس 2026 . الساعة 13:16 بتوقيت القدس
شعار حركة المقاومة الإسلامية "حماس"

أكد الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" حازم قاسم، أن الاحتلال يصعّد بشكل خطير من عدوانه على قطاع غزة، عبر تعمده قتل أربعة من الشبان صباح اليوم بقصف جوي، في انتهاك متعمد لاتفاق وقف إطلاق النار.

وأشار قاسم في بيان صحفي، يوم الخميس، إلى أن استمرار قتل أهالي قطاع غزة وتشديد الحصار يشكل استكمالاً لحرب الإبادة ضد سكان القطاع ونحن على أبواب عيد الفطر.

الناطق باسم "حماس"، حازم قاسم

وأوضح أن الاحتلال لا يلقي بالاً لجهود الوسطاء لوقف خروقاته وانتهاكاته للاتفاق، مشيراً إلى أن ذلك يتطلب موقفاً عملياً من الدول الضامنة لإجباره على وقف القتل اليومي بحق أهالي القطاع ورفع الحصار عنهم.

وأفادت مصادر محلية بأن غارة استهدفت مجموعة من المواطنين قرب ساحة الشوا في حي التفاح شمال شرقي المدينة، ما أسفر عن استشهاد اثنين وإصابة آخر بجروح خطيرة، عُرف منهما: ضيف الله الفيومي وعلي المملوك.

وفي حادثة أخرى، استشهد مواطنان جراء استهداف طائرة مسيّرة إسرائيلية مجموعة من المواطنين في شارع كشكو بحي الزيتون جنوب شرقي غزة، وهما: حمزة صيام ومحمد فرحات.

المصدر / فلسطين أون لاين
#وقف إطلاق النار #الحرب على غزة #حازم قاسم #خرق اتفاق وقف إطلاق النار

