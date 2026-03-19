الذهب يهوي لأدنى مستوياته في أكثر من شهر

تراجعت أسعار الذهب، الخميس، إلى أدنى مستوى لها منذ أكثر من شهر، متأثرة بارتفاع الدولار الأميركي وصعود عوائد سندات الخزانة، في وقت حدّت فيه التوقعات باستمرار السياسات النقدية المتشددة من شهية المستثمرين تجاه المعدن الأصفر.

وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 2.2% ليصل إلى 4710.88 دولارًا للأوقية بحلول الساعة 09:20 بتوقيت غرينتش، مسجلًا أدنى مستوياته منذ السادس من شباط/فبراير، فيما تراجعت العقود الأميركية الآجلة تسليم نيسان بنسبة 3.6% إلى 4721.40 دولارًا.

هبوط حاد على التوالي

ويأتي هذا الهبوط الحاد لليوم الثاني على التوالي بعد كسر الذهب مستوى دعم رئيسي دون 5000 دولار، وسط قوة ملحوظة للدولار وتصريحات تميل إلى التشديد النقدي من رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي، جيروم باول، عقب الاجتماع الأخير للجنة السوق المفتوحة.

كما ساهم ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات في زيادة الضغوط على الذهب، إذ يؤدي ذلك إلى تقليل جاذبية الأصول التي لا تدر عائدًا، إضافة إلى رفع تكلفة شرائه لحائزي العملات الأخرى.

وفي سياق متصل، اتجهت عدة بنوك مركزية كبرى، من بينها الولايات المتحدة وكندا واليابان، إلى تبني نبرة تميل للتشديد النقدي، تحسبًا لموجة تضخم جديدة مدفوعة بارتفاع أسعار الطاقة.

ومن المتوقع أن يُبقي البنك المركزي الأوروبي على أسعار الفائدة دون تغيير، مع الإشارة إلى استعداده للتحرك في حال استمرار الضغوط التضخمية، خاصة في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.

استهداف منشآت الطاقة

وجاءت هذه التطورات بالتزامن مع ارتفاع أسعار النفط إلى أكثر من 115 دولارًا للبرميل، عقب هجمات استهدفت منشآت طاقة في المنطقة، ما زاد من المخاوف بشأن الإمدادات العالمية وأسهم في تعزيز الضغوط التضخمية.

وعلى صعيد المعادن الأخرى، تراجعت الفضة بنسبة 4.8% إلى 71.74 دولارًا للأوقية، فيما انخفض البلاتين 3.6% إلى 1949.45 دولارًا، وتراجع البلاديوم بنسبة 1.7% إلى 1451 دولارًا، في موجة هبوط جماعية طالت أسواق المعادن.

المصدر / رويترز