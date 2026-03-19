استشهاد 4 سيدات بصاروخ اعتراضي إسرائيلي بالخليل

محدث استشهاد 4 سيدات بصاروخ اعتراضي إسرائيلي بالخليل

19 مارس 2026 . الساعة 12:39 بتوقيت القدس
صورة من مكان الصاروخ الإسرائيلي

استشهدت أربع سيدات من عائلة واحدة، وأصيب آخرون بعد سقوط صاروخ اعتراضي إسرائيلي قرب مدينة الخليل، جنوب الضفة الغربية المحتلة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ظهر يوم الخميس، ارتفاع حصيلة حادثة سقوط شظايا على صالون للتجميل في بلدة بيت عوا، مساء أمس الأربعاء، إلى 4 شهيدات، بعد ارتقاء سيدة حامل.

وأفادت مصادر محلية بأن الشهيدات هن: ميس غازي مسالمة (17 عاما)، ساهرة رزق مسالمة (50 عاما)، وأمل صبحي عبد الكريم مطاوع "مسالمة" (36 عاما)، وأسيل سمير مسالمة (32 عاما)، وهي حامل في شهرها السادس.

وأشارت إلى أن شظايا صاروخية سقطت على صالون للسيدات، ما أسفر عن إصابة عدد من المواطنات بجروح، بعضهن وصفت إصابتهن بالحرجة.

وقال الدفاع المدني الفلسطيني، إن شظايا صاروخية سقطت على صالون للسيدات في "كرفان" مصنوع من المعدن، بجانب منزل في بلدة بيت عوا، ما أسفر عن إصابة عدد من المواطنات تواجدن بداخله بجروح خطيرة.

وذكرت المصادر ذاتها، أن شظايا صاروخية سقطت في عدة مواقع في محافظة الخليل، من ضمنها مدينة الخليل وبلدة دير سامت.

 

المصدر / فلسطين أون لاين+ وكالات
