ارتفاع خام برنت للنفط متجاوزًا 116 دولارًا للبرميل مع استهداف منشآت الطاقة

فلسجلت أسعار النفط ارتفاعًا ملحوظًا، إذ صعدت العقود الآجلة لخام برنت لتتجاوز مستوى 116 دولارًا للبرميل، مدفوعة بتطورات أمنية استهدفت منشآت طاقة في منطقة الشرق الأوسط، وفق ما أوردته وكالة “رويترز”.

وجاء هذا الارتفاع في أعقاب هجمات صاروخية استهدفت منشآت غاز في حقل "بارس الجنوبي" الواقع بمنطقة عسلوية جنوبي إيران، حيث أفادت وكالة “فارس” بأن القصف طال خزانات ومرافق ضمن مجمعات التكرير في المنطقة.

وفي السياق ذاته، أعلنت وزارة الداخلية القطرية، الخميس، أن فرق الدفاع المدني تمكنت من إخماد الحرائق بالكامل في منطقة رأس لفان الصناعية، بعد تعرضها لسلسلة هجمات مساء الأربعاء واستمرت حتى الخميس.

كما نقلت رويترز عن مصدر مطلع أن مصفاة "سامرف" التابعة لشركة أرامكو السعودية كانت من بين الأهداف التي تعرضت لهجوم جوي، في تطور يعكس اتساع رقعة الاستهداف لمنشآت الطاقة في المنطقة.

وتأتي هذه التطورات في وقت تثير فيه الهجمات مخاوف بشأن إمدادات الطاقة العالمية، ما انعكس سريعًا على تحركات أسعار النفط في الأسواق.

المصدر / فلسطين أون لاين/ وكالات