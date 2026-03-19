ترامب يهدد بتدمير حقل "بارس الجنوبي" الإيراني كليًا بعد استهدافه أمس

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الخميس، بتدمير حقل "بارس الجنوبي" الإيراني للغاز بشكل كامل، رداً على أي استهداف إيراني جديد للمنشآت القطرية للغاز المسال.

وكشف ترامب، في تدوينة نشرها عبر منصته "تروث سوشال"، أن "إسرائيل" قامت بقصف حقل بارس الجنوبي في وقت سابق، مؤكداً في الوقت ذاته أن الولايات المتحدة لم تكن على علم مسبق بتلك الضربة التي دفعت طهران لشن هجمات انتقامية على منشآت مدينة رأس لفان الصناعية في دولة قطر.

وأوضح الرئيس الأمريكي أن "إسرائيل" لن تشن هجمات إضافية على الحقل الذي وصفه بـ "الهام والقيم للغاية"، إلا في حال أقدمت إيران على ما وصفه بـ "التصرف الرعن" بمهاجمة دولة بريئة مثل قطر.

وتوعد ترامب بأنه في حال وقوع مثل هذا الهجوم، فإن الولايات المتحدة ستقوم، بمساعدة "إسرائيل" أو منفردة، بتفجير كامل حقل "بارس الجنوبي" باستخدام قوة عسكرية هائلة لم تشهدها إيران من قبل.

وكانت وكالة تسنيم للأنباء ذكرت أن بعض المنشآت التابعة ⁠لقطاع النفط ⁠الإيراني في حقل بارس الجنوبي ومنطقة عسلوية تعرضت لهجوم أمسالأربعاء، في حين أصدر الحرس الثوري الإيراني تحذيرات ⁠بالإخلاء لعدد من المنشآت النفطية في أنحاء السعودية والإمارات وقطر.

وقالت ⁠وكالة تسنيم إن الهجمات استهدفت منشآت ⁠بتروكيماوية في حقل بارس الجنوبي، مضيفة أن حجم الأضرار لم يتضح بعد.

وعقب هذه الأنباء ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بأكثر من 6% لتصل إلى أعلى مستوى لها في الجلسة فوق 108 دولارات للبرميل.

المصدر / وكالات