كتائبُ القسَّام تبعثُ رسالةً إلى مجاهدي حزب الله

بثَّت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، مقطع فيديو بعنوان "رسالة إلى إخواننا في حزب الله"، أكدت فيه ثقتها بمواصلة الحزب تصديه لعدوان قوات الاحتلال على لبنان.

وتضمّن الفيديو استعراضا لتصريح سابق لوزير الحرب الإسرائيلي السابق يوآف غالانت، قال فيه إن "الدبابة التي ستخرج من رفح ستصل إلى نهر الليطاني".

وعرضت القسام مشاهد لعمليات استهداف عدد من الدبابات والآليات العسكرية الإسرائيلية خلال فترة الهجوم البري على قطاع غزة، موثقةً لحظات الاشتباك وتدمير تلك الآليات.

واختُتم الفيديو بعبارة: "رسالة إلى إخواننا في حزب الله، هذه مدرعات غالانت التي تخرج من رفح، وعلى يقين أنكم ستكملون المهمة"، في إشارة إلى التنسيق المعنوي بين جبهات المواجهة.

