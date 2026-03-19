الشيخ عكرمة صبري: فتوى بوجوب الصلاة عند أبواب الأقصى وإغلاق مساجد القدس في العيد

19 مارس 2026 . الساعة 09:59 بتوقيت القدس
خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري

أصدر خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري، فتوى شرعية تقضي بوجوب أداء صلاة عيد الفطر في أقرب نقطة ممكنة من المسجد الأقصى، في ظل استمرار إغلاقه لليوم العشرين على التوالي بقرار من سلطات الاحتلال الإسرائيلي، بذريعة حالة الطوارئ عقب اندلاع الحرب مع إيران.

وأكدت الفتوى ضرورة توجه المسلمين إلى محيط المسجد الأقصى والصلاة عند أبوابه وأعتابه، مع الدعوة إلى إغلاق جميع مساجد مدينة القدس وعدم إقامة صلاة العيد فيها، في خطوة تهدف إلى حشد المصلين في محيط الحرم القدسي.

ودعا خطيب الأقصى أهالي القدس للتواجد والرباط عند أقرب نقطة من المسجد، بعد أن حرمهم الاحتلال من أداء الصلوات، بما فيها التراويح، داخل باحاته منذ بدء الإغلاق.

وفي سياق متصل، قررت سلطات الاحتلال تمديد إغلاق المسجد الأقصى حتى نهاية عيد الفطر، إلى جانب منع دخول أكثر من 25 موظفاً من موظفي دائرة الأوقاف الإسلامية إلى المسجد خلال الفترات اليومية، في تصعيد مستمر للإجراءات المفروضة على الحرم القدسي.

المصدر / فلسطين أون لاين
تهويد القدس، فتوى شرعية، إغلاق المسجد الأقصى، تهويد الأقصى، صلاة العيد، الحرب على إيران، العيد في الأقصى

