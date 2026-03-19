شهيد وقصفٌ مدفعي.. الاحتلال يواصل انتهاكاته في غزة

19 مارس 2026 . الساعة 09:13 بتوقيت القدس
غارة جوية إسرائيلية على غزة (أرشيفية)

يواصل الاحتلال الإسرائيلي خروقاته الفاضحة لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مخلفًا مئات الشهداء والجرحى، فضلًا عن مواصلة انتهاك البروتوكول الإنساني وعدم التزام ببنوده الأمر الذي فاقم معاناة النازحين في القطاع.

وفي آخر التطورات الميدانية، ارتقى فتى نازح جراء انهيار حائط عليه بفعل الرياح قرب متنزه البلدية في مدينة غزة.

وأطلقت آليات الاحتلال نيرانها تجاه مناطق شرق مخيم البريج، وسط قطاع غزة، فيما واصلت مدفعية الاحتلال قصفها مناطق شرق مدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة.

وبحسب وزارة الصحة، بلغت حصيلة الشهداء منذ وقف إطلاق النار (11 أكتوبر) 677 شهيدًا، وعدد الإصابات 1,813 مصابًا، وسُجلت 756 حالة انتشال.

وبذلك، ارتفع إجمالي عدد الشهداء منذ بداية العدوان في 7 أكتوبر 2023 إلى 72,253، وبلغ عدد الإصابات 171,912 مصابًا.
 

المصدر / فلسطين أون لاين
#الحرب على غزة #الإبادة الجماعية #طوفان الأقصى #خيام النازحين #انهيار جدار

