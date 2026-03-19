شهيدان بنيران الاحتلال شرقي مدينة غزة

محدث شهيدان بنيران الاحتلال شرقي مدينة غزة

19 مارس 2026 . الساعة 09:13 بتوقيت القدس
غارة جوية إسرائيلية على غزة (أرشيفية)

يواصل الاحتلال الإسرائيلي خروقاته الفاضحة لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مخلفًا مئات الشهداء والجرحى، فضلًا عن مواصلة انتهاك البروتوكول الإنساني وعدم التزام ببنوده الأمر الذي فاقم معاناة النازحين في القطاع.

وفي آخر التطورات الميدانية، وصل إلى مستشفى الشفاء شهيدان جراء استهداف طيران الاحتلال المسير مجموعة من المواطنين في شارع كشكو شرق حي الزيتون شرق مدينة غزة.

وأطلقت آليات الاحتلال نيرانها تجاه مناطق شرق مخيم البريج، وسط قطاع غزة، فيما واصلت مدفعية الاحتلال قصفها مناطق شرق مدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة.

وبحسب وزارة الصحة، بلغت حصيلة الشهداء منذ وقف إطلاق النار (11 أكتوبر) 677 شهيدًا، وعدد الإصابات 1,813 مصابًا، وسُجلت 756 حالة انتشال.

وبذلك، ارتفع إجمالي عدد الشهداء منذ بداية العدوان في 7 أكتوبر 2023 إلى 72,253، وبلغ عدد الإصابات 171,912 مصابًا.

