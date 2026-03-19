أربعة شهداء باستهدافات إسرائيلية في حيي التفاح والزيتون شرق غزة

استشهد أربعة مواطنين وأصيب آخرون، صباح الخميس، جراء قصف إسرائيلي استهدف تجمعات لمواطنين في حيي التفاح والزيتون شرقي مدينة غزة.

وأفادت مصادر محلية بأن غارة استهدفت مجموعة من المواطنين قرب ساحة الشوا في حي التفاح شمال شرقي المدينة، ما أسفر عن استشهاد اثنين وإصابة آخر بجروح خطيرة، عُرف منهما: ضيف الله الفيومي وعلي المملوك.

وفي حادثة أخرى، استشهد مواطنان جراء استهداف طائرة مسيّرة إسرائيلية مجموعة من المواطنين في شارع كشكو بحي الزيتون جنوب شرقي غزة، وهما: حمزة صيام ومحمد فرحات.

وأطلقت آليات الاحتلال نيرانها تجاه مناطق شرق مخيم البريج، وسط قطاع غزة، فيما واصلت مدفعية الاحتلال قصفها مناطق شرق مدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة.

وبحسب وزارة الصحة، بلغت حصيلة الشهداء منذ وقف إطلاق النار (11 أكتوبر) 677 شهيدًا، وعدد الإصابات 1,813 مصابًا، وسُجلت 756 حالة انتشال.

وبذلك، ارتفع إجمالي عدد الشهداء منذ بداية العدوان في 7 أكتوبر 2023 إلى 72,253، وبلغ عدد الإصابات 171,912 مصابًا.

المصدر / فلسطين أون لاين