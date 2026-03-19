طقس فلسطين: أجواء ماطرة وانخفاض ملموس على درجات الحرارة

توقعت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية أن يكون الجو الخميس غائما بوجه عام، وأن يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، وتسقط زخات متفرقة من الأمطار فوق معظم المناطق تكون غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحيانا.

وتكون الرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا تصل سرعتها في بعض الهبات إلى 60كم/ساعة، ويكون البحر مائجا.

وفي ساعات المساء والليل، يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم، وتسقط زخات متفرقة من الأمطار فوق معظم المناطق تكون غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحيانا، الرياح جنوبية غربية إلى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا تصل سرعتها في بعض الهبات إلى 60كم/ساعة، ويكون البحر مائجا.

وغدا الجمعة، يكون الجو غائما بوجه عام، باردا نهارا وشديد البرودة ليلا، إذ يطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة وتسقط زخات متفرقة من الأمطار فوق معظم المناطق تكون غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحيانا.

وتكون الرياح غدا جنوبية غربية إلى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا تصل سرعتها في بعض الهبات إلى 60كم/ساعة، ويكون البحر مائجا.

ويوم السبت، يكون الجو غائما بوجه عام، باردا نهارا وشديد البرودة ليلا، وتسقط زخات متفرقة من الأمطار فوق معظم المناطق تكون غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحيانا، والرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا، ويكون البحر مائجا.

أما الاحد، فيكون الجو غائما بوجه عام، باردا نهارا وشديد البرودة ليلا، وتسقط زخات متفرقة من الأمطار فوق معظم المناطق تكون غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحيانا، والرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا، والبحر مائجا.

وحذرت دائرة الارصاد الجوية المواطنين من خطر تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة، ومن تدني مدى الرؤية الأفقية، وخطر التزحلق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولات مطرية.

