(968) شهيدًا في لبنان وأكثر من مليون نازح منذ بدء العدوان

متابعة/ فلسطين أون لاين

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، يوم الأربعاء، ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على لبنان منذ 2 مارس/آذار الجاري، إلى 968 شهيدًا و2432 جريحًا.

وقالت وزارة الصحة اللبنانية في تقريرها اليومي حول تطورات العدوان الإسرائيلي على لبنان، أن من بين الضحايا 116 طفلا و77 امرأة، فيما بلغ عدد الأطفال الجرحى 356 والنساء 403، بحسب بيانات الوزارة.

وأوضحت وزارة الصحة أن 56 شخصا استشهدوا اليوم الأربعاء، فيما أصيب 211 آخرين

وحول أعداد النازحين، ارتفع عدد النازحين في لبنان، الاثنين الماضي، إلى مليون و49 ألفا و328 شخصا منذ توسع العدوان الإسرائيلي على البلاد مطلع مارس/ آذار الجاري.

وقالت وحدة إدارة مخاطر الكوارث التابعة للحكومة، في تقريرها اليومي، إن إجمالي عدد النازحين في لبنان بلغ مليونا و49 ألفا و328 شخصا، بينهم 132 ألفا و742 مسجلين في مراكز الإيواء.