رسميًا... فلسطين ودول عربية تعلن الجمعة أول أيام عيد الفطر

متابعة/ فلسطين أون لاين

أعلن المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، رئيس مجلس الإفتاء الأعلى، الشيخ محمد حسين، مساء اليوم الأربعاء، أن يوم غد الخميس هو الـمتمم لشهر رمضان المبارك، وعليه يكون بعد غـد الجمعة أول أيام عيد الفطر.

وقال المفتي: "في الاجتماع الذي عقدته دار الإفتاء الفلسطينية في مقرها بمدينة القدس لمتابعة تحري هلال شهر شوال لهذا العام 1447هــ، بحضور لفيف من علماء الدين والشخصيات الاعتبارية واستئناساً بتقديرات الأخوة الفلكيين داخل فلسطين وخارجها لتولد هلال شهر شوال وإمكانيات رؤيته، فقد تعذَّرت رؤية هلال شهر شوال هذه الليلة، وعليه يكون يوم غد الخميس الـ19 من آذار/مارس لعام 2026م هو المتمم لشهر رمضان، ويكون بعد غد الجمعة 20 آذار 2026م هو يوم عيد الفطر السعيد، فتقبل الله منا والصائمين جميعاً الطاعات".

وفي الإطار، أعلنت المحكمة العليا في المملكة العربية السعودية، مساء اليوم الأربعاء، تعذر رؤية هلال شهر شوال، ليكون يوم غدٍ الخميس هو المتمم لشهر رمضان المبارك، ويوم الجمعة الموافق 20 مارس 2026 هو غرة شهر شوال وأول أيام عيد الفطر السعيد.

وفي السياق ذاته، أصدرت لجان تحري الهلال في كل من الإمارات العربية المتحدة، وقطر، بيانات رسمية أكدت فيها أن يوم غدٍ الخميس هو الثلاثون من شهر رمضان، وأن الجمعة هو أول أيام العيد، وذلك بعد تعذر ثبوت رؤية الهلال بالعين المجردة أو عبر الأجهزة الفلكية.

وكانت السعودية و11 دولة عربية أخرى أعلنت أن يوم الأربعاء 18 فبراير/ شباط هو أول أيام شهر رمضان لسنة 1447 هجرية، وتستطلع تلك الدول هلال شهر شوال الموافق لأول أيام عيد الفطر الأربعاء.

ومع حلول عيد الفطر الجمعة، تكون تلك الدول صامت شهر رمضان 30 يوما.

فيما بدأ شهر رمضان في مصر و9 دول عربية أخرى يوم الخميس 19 فبراير وينتظر أن تستطلع هلال شوال غدا الخميس، وسط ترجيحات فلكية أن يكون الجمعة أول أيام عيد الفطر أيضا.