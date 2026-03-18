الاحتلال يعتقل الشيخ رائد صلاح أثناء تواجده بالقدس

فلسطين أون لاين

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الأربعاء، الشيخ رائد صلاح، خلال تواجده في شعفاط شمال القدس المحتلة.

وقالت مصادر محلية، إن قوة إسرائيلية خاصة اعتقلت الشيخ صلاح أثناء توجّه بعد صلاة المغرب، لتلبية دعوة على مائدة الإفطار لدى إحدى العائلات المقدسية في شعفاط، فتعرض للاعتقال.

وذكرت المصادر، أنه تم اقتياد الشيخ إلى مركز تحقيق "المسكوبية" في القدس.

وقد سُجن الشيخ صلاح في عام 2010 خمسة أشهر، وفي عام 2016 أحد عشر شهراً، ومثلها في عام 2017 فيما يعرف بملف الثوابت، تلاها اعتقال منزلي قاسٍ، على خلفية نشاطه المناهض لسياسات الاحتلال العنصرية المتعلقة بالقدس والمسجد الأقصى.