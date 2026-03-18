شظايا صاروخية تُحرق طائرة وتصيب اثنتين في مطار "بن غوريون"

كشفت تقارير عبرية، عن احتراق طائرة خاصة بالكامل فيما تضررت اثنتين جراء سقوط شظايا صاروخية من إيران على مطار بن غوريون في "تل أبيب" خلال الأيام الأخيرة.

وذكرت هيئة البث العبرية، أن 3 طائرات خاصة تضررت جراء سقوط شظايا صاروخية على مطار بن غوريون في "تل أبيب" بالأيام الأخيرة، فيما قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية إن إحدى الطائرات احترقت تماما بعدما شبت النيران فيها.

ونشرت الهيئة، صورا من داخل الطائرات تظهر دمارا كبيرا، وقالت إن الحادث وقع خلال الأيام الأخيرة إثر رشقة صاروخية من إيران.

وفي السياق، أعلن الإسعاف الإسرائيلي تسجيل 3 إصابات، اليوم الأربعاء، نتيجة القصف الإيراني الذي طال "تل أبيب".

كما أشارت التقارير الإسرائيلية إلى سقوط قنبلة عنقودية على مبنى في "رامات غان" وسط فلسطين المحتلة، ما أدّى إلى دمار كبير.

ويأتي ذلك بعدما أطلق حرس الثورة في إيران الموجة الـ62 من عملية "الوعد الصادق 4" التي استهدفت جميع القواعد الأميركية في المنطقة ونقاط تجمع العسكريين ومراكز الدعم القتالي للإسرائيليين بصواريخ "قدر" متعددة الرؤوس و"خيبرشكن" و"عماد" و"حاج قاسم".

وأكدت العلاقات العامة في حرس الثورة، أن الصواريخ القوية قامت بتدمير مراكز في عكا وحيفا و"تل أبيب" وبئر السبع بعد انهيار منظومات الدفاع الجوي المتطورة جداً للكيان الإسرائيلي والولايات المتحدة من دون انطلاق صفارات الإنذار.

يأتي ذلك وسط تعتيم إسرائيلي متعمد على الخسائر الناتجة عن تداعيات الحرب مع إيران، وتحذير الجيش باستمرار من نشر أو تداول صور ومقاطع لمواقع الاستهداف.

ومنذ 28 فبراير/ شباط الماضي، تشن "إسرائيل" والولايات المتحدة هجمات على إيران، أدت إلى استشهاد ما لا يقل عن 1332 شخصا، بينهم 202 طفل و223 سيدة والمرشد الأعلى علي خامنئي، إضافة إلى أكثر من 15 ألف جريح ودمار واسع.

وترد طهران بإطلاق صواريخ ومسيَّرات باتجاه "إسرائيل"، ما أدى لمقتل ما لا يقل عن 16 مستوطنًا وإصابة 3727، بالإضافة إلى هجمات قتلت 13 عسكريا أمريكيا وأصابت 200.