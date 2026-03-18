حماس تنعى الشهيد وليد محمد ديب بعد اغتياله في صيدا

18 مارس 2026 . الساعة 16:13 بتوقيت القدس
عضو دائرة العلاقات الوطنية في الخارج وليد محمد ديب (أبو خالد)
متابعة/ فلسطين أون لاين

نعت حركة المقاومة الإسلامية حماس، عضو دائرة العلاقات الوطنية في الخارج وليد محمد ديب (أبو خالد)، الذي ارتقى شهيدًا صباح اليوم الأربعاء، إثر غارة إسرائيلية استهدفته في مدينة صيدا جنوبي لبنان.

وقال علي بركة رئيس دائرة العلاقات الوطنية في حماس بالخارج، في بيان صحافي، إن "الشهيد أبو خالد عُرف بإخلاصه وتفانيه في خدمة شعبه وقضيته، وكان حاضرًا في ميادين العمل الوطني والعلاقات الجامعة، يبذل جهده بصمت وثبات، ويعمل بروح المسؤولية العالية لتعزيز وحدة الصف الفلسطيني وخدمة أبناء شعبنا في أماكن وجودهم".

وأكد بركة، على أن استهداف كوادر حماس في الخارج يعكس حجم الحقد الإسرائيلي على كل من يحمل همّ فلسطين ويدافع عن حقوق شعبها، مضيفًا: "لكنه في الوقت ذاته لن يزيدنا إلا تمسكًا بخيار المقاومة، وإصرارًا على مواصلة الطريق الذي مضى عليه الشهداء حتى تحقيق أهداف شعبنا في التحرير والعودة".

واستشهد الحاج وليد محمد ديب "أبو خالد" الذي ينحدر من مخيم المية ومية للاجئين الفلسطينين، اليوم الأربعاء، جراء استهداف سيارته بغارة جوية إسرائيلية، قرب جامع الزعتري في مدينة صيدا جنوبي لبنان.

 

