غارة إسرائيلية تدمر جسر القاسمية لقطع أوصال الجنوب اللبناني

قالت وكالة الأنباء اللبنانية، الأربعاء، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي شن غارة جوية استهدفت جسر القاسمية على نهر الليطاني ضمن قصف لعزل مناطق جنوبي النهر عن شماله.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن في وقت سابق، عزمه استهداف جسور على نهر الليطاني جنوبي لبنان خلال الساعات القادمة.

ونشر المتحدث باسم جيش الاحتلال، أفيخاي أدرعي، الأربعاء، بيانا وجه خلاله “تحذيرا عاجلا” إلى سكان جنوب لبنان بمهاجمة جسور على نهر الليطاني.

وزعم وجود نشاط لحزب الله ونقل عناصر من الحزب إلى جنوب لبنان “برعاية السكان المدنيين”.

وجدد إنذاره للبنانيين بمناطق جنوب نهر الزهراني، جنوبي البلاد، بإخلاء منازلهم والتوجه إلى شمال النهر.

وفي 13 مارس/ آذار الجاري، استهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي، جسر طيرفلسيه (الزرارية) الممتد على نهر الليطاني ما أدى إلى تضرر المنشأة الاستراتيجية للدولة التي تربط عدة أقضية.

