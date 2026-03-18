ترامب يعلن تأجيل زيارته المرتقبة إلى الصين

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تأجيل خططه للقاء نظيره الصيني شي جين بينغ، الذي كان مقررا في نهاية الشهر الجاري، في وقت تواصل فيه الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران استنزاف اهتمام واشنطن ودفعها لإعادة ترتيب أولوياتها.

وكان من المقرر أن يحل ترامب ضيفا على العاصمة الصينية بين 31 مارس/آذار و2 أبريل/نيسان، لكنه أعلن عزمه تأجيل الزيارة "حوالي 5 أسابيع" أو أواخر الشهر المقبل. وتعد هذه الزيارة المرتقبة الأولى من نوعها منذ زيارته الرسمية الأخيرة للصين عام 2017 خلال ولايته الأولى.

لكن الحرب على إيران أعادت ترتيب أولوياته، إذ صرح ترامب للصحفيين في البيت الأبيض: "نحن نعيد ترتيب موعد الاجتماع. نحن نعمل مع الصين، وقد وافقوا على ذلك"، مشيرا إلى رغبته في البقاء داخل الولايات المتحدة مع قرب نهاية الأسبوع الثالث من الحرب.

وأضاف: "بسبب الحرب، أريد أن أكون هنا. يجب أن أكون هنا"، في إشارة إلى تداعيات التصعيد العسكري المستمر، خاصة مع استمرار إغلاق مضيق هرمز أمام معظم حركة الملاحة العالمية.

من جانبها، أكدت وزارة الخارجية الصينية أن بكين وواشنطن "لا تزالان على اتصال" بشأن ترتيبات الزيارة، في ظل استمرار التنسيق بين الجانبين.

وكان من المتوقع أن يناقش اللقاء المرتقب مجموعة واسعة من الملفات الشائكة، من بينها التعريفات الجمركية، والرقابة الصينية على صادرات المعادن الأرضية النادرة والمغناطيسات، إضافة إلى العلاقات الأمريكية مع تايوان، وقضية صادرات الفنتانيل الصينية.

يأتي ذلك في وقت تشهد فيه العلاقات بين البلدين نوعا من التهدئة منذ توقيع هدنة للحرب التجارية في أكتوبر/تشرين الأول الماضي عقب لقاء جمع الزعيمين في كوريا الجنوبية، حيث يعمل الطرفان حاليا على التوصل إلى اتفاق تجاري أكثر شمولا.

