الأمم المتحدة: 4.9 مليون طفل دون الخامسة ماتوا في 2024

أظهرت تقديرات حديثة صادرة عن الأمم المتحدة أن حوالي 4.9 مليون طفل دون سن الخامسة توفوا في عام 2024، مما يشير إلى تباطؤ التقدم المحرز في خفض معدلات وفيات الأطفال حتى قبل التخفيضات الأخيرة في ميزانيات المساعدات العالمية.

وأعد التقرير كل من اليونيسف والبنك الدولي ومنظمة الصحة العالمية وشعبة السكان بالأمم المتحدة، مشيرين إلى أن معظم هذه الوفيات كان من الممكن تجنبها من خلال تحسين الوصول إلى الرعاية الصحية والتدخلات منخفضة التكلفة لمعالجة مضاعفات الولادة المبكرة وأمراض مثل الملاريا.

وأوضحت المنظمات أن معدلات الوفيات بين الأطفال انخفضت بأكثر من النصف منذ عام 2000، لكن التقدم تباطأ منذ عام 2015. وبلغ عدد حالات الوفاة 4.9 مليون في 2022، و4.8 مليون في 2023، بينما يُشير الرقم لعام 2024 إلى استقرار أو ارتفاع طفيف، مع ملاحظة أن بيانات العامين الأخيرين تم حسابها بطريقة مختلفة.

وحذرت المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية من أن الصراعات وعدم الاستقرار الاقتصادي وتغير المناخ وضعف النظم الصحية تُعد عوامل رئيسية تعرقل التقدم، مؤكدة أن خفض المساعدات العالمية سيزيد حجم التحدي ويهدد الإنجازات السابقة في مجال بقاء الأطفال على قيد الحياة.

من جانبها، قالت كاثرين راسل، المديرة التنفيذية لليونيسف: "يجب ألا يموت أي طفل بسبب أمراض نعرف كيفية الوقاية منها، لكننا نرى مؤشرات مقلقة على تباطؤ التقدم، في وقت نشهد فيه مزيدًا من التخفيضات في الميزانيات العالمية".

ويستند التقرير إلى بيانات الأمم المتحدة بالإضافة إلى تقديرات كلية جونز هوبكنز بلومبرج للصحة العامة، مؤكداً الحاجة إلى تعزيز التمويل الدولي والإجراءات الوقائية للحفاظ على مكتسبات الصحة العالمية للأطفال.

المصدر / رويترز