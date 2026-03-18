تقرير حقوقي: تهجير 57 تجمعًا فلسطينيًا منذ أكتوبر 2023

تشير معطيات حقوقية حديثة إلى أن "إسرائيل" هجّرت، حتى العاشر من آذار/مارس 2026، نحو 57 تجمّعًا فلسطينيًا يقطنها أكثر من 3,921 شخصًا في مناطق مصنفة (ب) و(ج) وفق اتفاق أوسلو، إضافة إلى تهجير 532 شخصًا آخر من 17 تجمّعًا تعرضت لتهجير جزئي، في مؤشر متصاعد على تفريغ الأغوار الشمالية من سكانها الفلسطينيين.

وبحسب الأرقام الصادرة عن مركز معلومات الاحتلال الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة "بتسيلم"، فإن موجة التهجير الحالية تُعد الأوسع منذ احتلال الضفة الغربية عام 1967، حيث تسارعت وتيرتها بشكل لافت منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، بفعل الهجمات العسكرية وتصاعد عنف المستعمرين.

في السياق، يقول الناشط الحقوقي عارف دراغمة إن نحو 580 عائلة فلسطينية كانت تقطن التجمعات البدوية في الأغوار الشمالية (باستثناء بردلة وكردلة وعين البيضاء)، بدأت بمغادرة المنطقة تدريجيًا خلال السنوات العشر الماضية، مشيرًا إلى أن الشهرين الأخيرين شهدا موجة نزوح مكثفة أدت إلى إفراغ تجمعات كاملة، وتآكل الوجود الفلسطيني في أخرى.

من جهته، يؤكد رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان مؤيد شعبان أن طبيعة الهجمة الاستعمارية وتصاعد إرهاب المستعمرين تعكس توجهاً واضحاً نحو إفراغ الأغوار الشمالية من سكانها الفلسطينيين، ضمن سياسة ممنهجة لفرض وقائع جديدة على الأرض.

وتظهر البيانات الميدانية أن الشريط الشرقي لمحافظة طوباس كان من أكثر المناطق تضررًا، إذ أسفرت الانتهاكات المتواصلة منذ أكتوبر 2023 عن تهجير ثمانية تجمعات بشكل كامل، هي: أم الجمال، وخلة خضر، ووادي الفاو، وخربة ابزيق، والميتة، والبرج، وشرق العقبة، وخربة يرزا.

وبلغ عدد العائلات التي أُجبرت على الرحيل من هذه التجمعات 88 عائلة فلسطينية، تضم 502 فرد، في وقت كانت فيه اعتداءات المستعمرين وقوات الاحتلال قد دفعت، حتى قبل الحرب، تسعة تجمعات أخرى على الأقل إلى النزوح.

وتعكس هذه المؤشرات واقعًا متسارعًا من التآكل الديمغرافي في الأغوار الشمالية، التي لطالما شكّلت إحدى أبرز مناطق الوجود الفلسطيني في الضفة الغربية.

المصدر / فلسطين أون لاين