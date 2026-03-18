ماذا تفعل الصلاة بجسدك ودماغك؟ دراسات علمية تكشف فوائد مذهلة

أظهرت الدراسات العلمية أن الصلاة لا تقتصر على البعد الروحي فحسب، بل تحمل فوائد صحية ملموسة للجسم والدماغ. فممارسة الصلاة خمس مرات يوميًا، التي تشمل القيام والركوع والسجود مع حالة من الخشوع الذهني، تساعد على تحسين اللياقة البدنية وتهدئة العقل وتقوية الصحة النفسية.

فوائد جسدية

تشير تحليلات في كتاب "رؤى إسلامية معاصرة في الصحة العامة" الصادر عن جامعة كامبريدج إلى أن الحركات المتكررة أثناء الصلاة تؤدي إلى انقباض وتمدد العضلات والمفاصل، مما يعزز المرونة ويحرك مجموعة واسعة من العضلات.

فوائد نفسية وعصبية

أوضحت الباحثة جنين أوينز أن التركيز الذهني أثناء الصلاة يساعد على تهدئة التفكير المتسارع، وتقليل التوتر، وتحسين التنظيم العاطفي، ما يعزز القدرة على التعامل مع الضغوط اليومية ويقوي الشعور بالمعنى والهدف في الحياة.

ما يحدث في الدماغ أثناء الصلاة

دراسة نشرت عام 2014 في Journal of Alternative and Complementary Medicine على 30 رجلًا من المسلمين المنتظمين في الصلاة، أظهرت أن تخطيط كهربية الدماغ أثناء الصلاة سجل زيادة في موجات ألفا المرتبطة بالهدوء والتركيز الذهني، مع تغييرات في ضربات القلب تشير إلى نشاط متوازن للجهاز العصبي اللاإرادي، مشابه لتأثير التأمل وتمارين اليقظة الذهنية.

السجود.. مفتاح نشاط القشرة الجبهية

أظهرت دراسة عام 2019 في Neuroscience Journal أن وضعية السجود تزيد تدفق الدم إلى القشرة الجبهية الأمامية، المسؤولة عن اتخاذ القرارات وتنظيم الانفعالات والتركيز. ويُعزى ذلك إلى وضع الرأس أسفل مستوى القلب، مما ينشط الجهاز العصبي اللاودي ويساعد على الاسترخاء وتحسين التحكم بالمشاعر.

تجمع هذه الدراسات بين البعد الروحي والبدني والنفسي للصلاة، موضحة أن الالتزام بالصلوات اليومية يمكن أن يكون تمرينًا متكاملًا للجسم والدماغ، يعزز اللياقة الجسدية، يهدئ العقل، ويدعم الصحة النفسية والعاطفية، ليكون بذلك الصلاة ممارسة صحية شاملة لا غنى عنها للمسلم.

المصدر / الجزيرة نت