الكرملين ينفي إرسال صور أقمار صناعية وتقنيات مسيرات لإيران

نفى الكرملين، الأربعاء، صحة ما نشرته صحيفة وول ستريت جورنال حول تقديم روسيا صور أقمار صناعية وتقنيات لطائرات مسيرة محسنة لإيران.

وقال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، في تصريح من موسكو، إن التقرير "كاذب" ولا أساس له من الصحة.

وكانت الصحيفة قد نقلت، أمس الثلاثاء، عن مصادر مطلعة، أن روسيا وسعت تعاونها العسكري والاستخباراتي مع إيران، وقدمت لها معلومات وصورًا من الأقمار الصناعية وتقنيات مسيرات متقدمة لمساعدتها في استهداف القوات الأميركية في المنطقة.

وأكد الكرملين أن هذه المزاعم لا تعكس الواقع، مشددًا على موقف روسيا الرسمي بعدم تقديم دعم عسكري مباشر لإيران في النزاعات الحالية بالمنطقة.

