الاحتلال الإسرائيلي يغتال أحد فرسان الصحافة اللبنانية وعائلته

استشهد مدير البرامج السياسية في قناة المنار اللبنانية، محمد شري، وزوجته، مساء الثلاثاء، جراء غارة جوية شنها الاحتلال الإسرائيلي على منطقة زقاق البلاط بالعاصمة اللبنانية بيروت.



مدير البرامج السياسية في قناة المنار اللبنانية الإعلامي محمد شري

ويأتي هذا الاغتيال في إطار استهداف الاحتلال الإسرائيلي للصحفيين والإعلاميين اللبنانيين، ما يعكس تصعيده ضد العمل الإعلامي المستقل وحق الشعب اللبناني في الحصول على المعلومات.

ودعت مؤسسات إعلامية وحقوقية إلى محاسبة الاحتلال على هذه الجرائم المستمرة بحق الصحفيين، مؤكدة أن محاولات إسكات الأصوات الحرة لن تثني الإعلام عن أداء دوره في كشف الحقيقة ونقل الوقائع.

