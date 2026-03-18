"الفلكية الفلسطينية": الجمعة أول أيام عيد الفطر المبارك

"الفلكية الفلسطينية": الجمعة أول أيام عيد الفطر المبارك

18 مارس 2026 . الساعة 13:01 بتوقيت القدس
...
الحسابات الفلكية تؤكد ولادة هلال شهر شوال فجر الخميس

أعلنت الجمعية الفلكية الفلسطينية، أن يوم الجمعة المقبل سيكون أول أيام عيد الفطر السعيد فلكياً، مشيرة إلى تعذر رؤية هلال شهر شوال مساء الأربعاء.

وصرح رئيس الجمعية، داوود طروة، أن الحسابات الفلكية تؤكد ولادة هلال شهر شوال فجر يوم الخميس، وتحديداً في تمام الساعة 03:23 فجراً. وأوضح طروة أن الهلال سيمكث فترة كافية بعد غروب شمس الخميس، مما يتيح إمكانية رصده بوضوح عبر الأجهزة الفلكية.

وشدد طروة على "استحالة" أن يكون يوم الخميس هو غرة شهر شوال، نظراً لعدم ولادة الهلال قبل غروب شمس الأربعاء، مما يعني تعذر رصده مساءً. وعليه سيكون يوم غدٍ الخميس هو المتمم لشهر رمضان المبارك، على أن يكون يوم الجمعة هو أول أيام عيد الفطر.

يذكر أن الإعلان الرسمي عن موعد العيد يبقى من اختصاص المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، بناءً على الرؤية الشرعية للهلال.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
